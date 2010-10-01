Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.

с чего всё началось

В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей. Об этом сообщает издание «Ъ». Первый вице-премьер заработал 7,68 млн рублей.

Общество В МИД Финляндии предупредили о возможных задержках выдачи виз МИД Финляндии в феврале – марте запустит новую систему обработки визовых заявлений, что может стать причиной задержек с выдачей виз в этот период, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Политика Путин призвал не растягивать время при реализации послания Президент России Владимир Путин заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, оно не должно быть "резиновым".

Происшествия Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

Происшествия Школьника засосало в слив в московском аквапарке Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.

Политика Путин назначил Чайку полпредом в СКФО Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Политика Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.

Общество Поплавская: программу Малахова сняли с эфира Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.