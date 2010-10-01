Общество

Цензуры.НетЦензуры.НетНазван доход членов нового правительства

В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей. Об этом сообщает издание «Ъ». Первый вице-премьер заработал 7,68 млн рублей.
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с чего всё началось

Кто теперь власть

Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.
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Кавказ Поствчера в 21:19

Раскрыты доходы членов нового правительства РФ

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Общество

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МИД Финляндии в феврале – марте запустит новую систему обработки визовых заявлений, что может стать причиной задержек с выдачей виз в этот период, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
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Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн

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Путин призвал не растягивать время при реализации послания

Президент России Владимир Путин заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, оно не должно быть "резиновым".
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Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице

Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Вести.Ru 05:34
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
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Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru 04:21
Политика

Путин назначил Чайку полпредом в СКФО

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Газета.Ru 04:39
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
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Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Энергетика

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии

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Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
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Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
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Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
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Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
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Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом

Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
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Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
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Поплавская: программу Малахова сняли с эфира

Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
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Арендованный «Сочи» Кокорин провел тренировку в составе «Зенита»

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Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
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Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к выходу

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После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

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Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

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