Общество
Цензуры.НетНазван доход членов нового правительства
В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей. Об этом сообщает издание «Ъ». Первый вице-премьер заработал 7,68 млн рублей.
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с чего всё началось
Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.Коммерсантъвчера в 14:22
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Трутнев и Мантуров остаются самыми богатыми членами правительства
Общественное телевидение России04:39
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Общество
В МИД Финляндии предупредили о возможных задержках выдачи виз
МИД Финляндии в феврале – марте запустит новую систему обработки визовых заявлений, что может стать причиной задержек с выдачей виз в этот период, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
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«Арсенал» может приобрести украинского защитника
"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
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Месси, Бускетс и Пике пропустят матч Кубка Испании
Тренерский штаб каталонской «Барселоны» представил список футболистов, включенных в заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Ибица».
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В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
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Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн
Политика
Путин призвал не растягивать время при реализации послания
Президент России Владимир Путин заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, оно не должно быть "резиновым".
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
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Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Политика
Путин назначил Чайку полпредом в СКФО
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о защите Москвы от ракетного удара
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Политика
Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
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Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом
Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
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Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Авто
Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к выходу
Совместное предприятие GAC и Nio запустило производство первой модели под брендом Hycan — электрического кроссовера Hycan 007.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Происшествия