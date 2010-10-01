Общество
Цензуры.НетНазван доход членов нового правительства
В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей. Об этом сообщает издание «Ъ». Первый вице-премьер заработал 7,68 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.Коммерсантъвчера в 14:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Трутнев и Мантуров остаются самыми богатыми членами правительства
Общественное телевидение России04:39
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Энергетика
«Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра
«Лукойл» не собирается компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку сырья на НПЗ на льготных условиях, заявил глава компании Вагит Алекперов.
Политика
Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Футбол
16-летний полузащитник «Бирмингема» может перейти в «МЮ»
16-летний полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина
Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Наука
Найдены новые виды ходячих акул
Исследователи проанализировали ДНК ходячих акул и выяснили, что эти рыбы отделились от своих представителей, чтобы обрести собственную идентичность как нового вида.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Общество
Американская компания хочет вскрыть «Титаник» для поиска передатчика
По официальной версии, представители американской компании хотят найти на корабле передатчик, с которого подавали сигнал бедствия во время кораблекрушения.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Йевтича
Здоровье
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье
При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Общество
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
Политика
Путин заявил, что деньги на соцпособия выделяются с опережением
Президент России Владимир Путин заявил, что Минфин выделяет средства на социальные пособия с опережением графика.