Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.

с чего всё началось

В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей. Об этом сообщает издание «Ъ». Первый вице-премьер заработал 7,68 млн рублей.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Энергетика «Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра «Лукойл» не собирается компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку сырья на НПЗ на льготных условиях, заявил глава компании Вагит Алекперов.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Политика Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.

Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.

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Фигурное катание Туктамышевой предложили выступать за Канаду Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.

Наука Найдены новые виды ходячих акул Исследователи проанализировали ДНК ходячих акул и выяснили, что эти рыбы отделились от своих представителей, чтобы обрести собственную идентичность как нового вида.

Общество Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.

Происшествия Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.