Общество

Цензуры.НетЦензуры.НетНазван доход членов нового правительства

В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей. Об этом сообщает издание «Ъ». Первый вице-премьер заработал 7,68 млн рублей.
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с чего всё началось

Кто теперь власть

Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.
Коммерсантъвчера в 14:22

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Трутнев и Мантуров остаются самыми богатыми членами правительства

Общественное телевидение России04:39

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

Deita.ruвчера в 20:15

Раскрыты доходы членов нового правительства РФ

Рамблер00:42

Кто богаче? Обнародованы доходы министров нового правительства РФ

Национальная служба новостей00:41

Стали известны доходы членов нового правительства

АМИТЕЛвчера в 22:15

Стало известно, кто в новом кабмине самый «богатый»

Кавказ Поствчера в 21:19

Обнародованы суммы дохода новых российских министров

News.ru01:36
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Происшествия

В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Lenta.ru 05:20
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Энергетика

«Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра

«Лукойл» не собирается компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку сырья на НПЗ на льготных условиях, заявил глава компании Вагит Алекперов.
Взгляд.ру 05:18
Политика

Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн

Политсовет 04:59
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Политика

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Ведомости 04:21
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Футбол

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 08:49
Общество

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
РБК 02:26
Футбол

16-летний полузащитник «Бирмингема» может перейти в «МЮ»

16-летний полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 04:13
Баскетбол

Матч студенческих команд в США завершился массовой дракой

Pravda.Ru 04:52
Хоккей

Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина

Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
RT на русском 00:18
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 05:42
Шоу-бизнес

Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

Вестник 05:48
Фигурное катание

Туктамышевой предложили выступать за Канаду

Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Рамблер 20 января в 05:28
Наука

Найдены новые виды ходячих акул

Исследователи проанализировали ДНК ходячих акул и выяснили, что эти рыбы отделились от своих представителей, чтобы обрести собственную идентичность как нового вида.
SterlitamakTime.ru 03:14
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Общество

Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани

Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 04:53
Общество

Американская компания хочет вскрыть «Титаник» для поиска передатчика

По официальной версии, представители американской компании хотят найти на корабле передатчик, с которого подавали сигнал бедствия во время кораблекрушения.
Время Пресс 04:13
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru 04:21
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
РЕН ТВ вчера в 07:24
Политика

Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
REGNUM вчера в 12:31
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Йевтича

Бомбардир.ру 05:47
Здоровье

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Происшествия

Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье

При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.
RT на русском 05:03
Шоу-бизнес

Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Вечерняя Москва 05:03
Общество

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин заявил, что деньги на соцпособия выделяются с опережением

Президент России Владимир Путин заявил, что Минфин выделяет средства на социальные пособия с опережением графика.
Политика Сегодня 05:36
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