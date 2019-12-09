Экономика

ИзвестияИзвестияНазван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

Впервые за историю рейтинга в пятерку лидеров вошли исключительно американские компании по производству оружия: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Только на их долю пришлось $148 млрд, или 35% от общего объема продаж в 2018 году.
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с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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