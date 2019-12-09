с чего всё началось

Впервые за историю рейтинга в пятерку лидеров вошли исключительно американские компании по производству оружия: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Только на их долю пришлось $148 млрд, или 35% от общего объема продаж в 2018 году.

Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

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