Экономика
ИзвестияНазван доход компаний от продажи оружия в 2018 году
Впервые за историю рейтинга в пятерку лидеров вошли исключительно американские компании по производству оружия: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Только на их долю пришлось $148 млрд, или 35% от общего объема продаж в 2018 году.
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвывчера в 21:03
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Путин и Зеленский пожали друг другу руки
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Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин уходит в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин написал заявление об уходе с поста в связи с переходом на другую работу.
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Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
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Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
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На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
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Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Спорт
WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг
Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
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США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Происшествия
Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП
Ранее стало известно, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Футбол
В УЕФА рассказали, чего ожидать сборной России на Евро-2020 из-за ВАДА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал возможные санцкии к сборной России на чемпионате Европы – 2020, который пройдет в том числе в Санкт-Петербурге.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Футбол
Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в российском футболе, которое недавно жестко раскритиковал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Здоровье
Любимые продукты спасшихся от рака в последней стадии назвала врач
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Спорт
Родченков: Россия понесёт заслуженное наказание за допинговые грехи
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о решении исполнительного комитета ВАДА о санкциях в отношении России, принятом 9 декабря.