Общество
Газета.RuНазван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвывчера в 21:03
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Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»
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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
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Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
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Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже началась
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Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
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При запросе ресурсов из бюджета инициатор проекта будет обязан проверить, есть ли альтернативные бюджетному финансированию источники на рынке.