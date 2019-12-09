с чего всё началось

Продажи российских компаний, наоборот, уменьшились на 0,4% по сравнению с 2017 годом и составили $36,2 млрд. Авторы исследования связывают это со значительным ростом продаж оружия американскими и европейскими компаниями. Среди 10 компаний из России у пяти зафиксирован рост продаж.

Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

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