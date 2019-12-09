Общество
Газета.RuНазван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).РБКвчера в 06:35
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвы08 декабря в 21:03
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