Общество

Газета.RuГазета.RuНазван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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