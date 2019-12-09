Общество
Газета.RuНазван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвывчера в 21:03
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В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного
В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
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В России прививки от гриппа сделали более 68 млн человек
Свыше 68 млн жителей России сделали прививки от гриппа в рамках кампании 2019 года, сообщает 10 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.
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Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
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Электронные договоры купли-продажи авто могут появиться в 2020 году
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
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Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В Белом доме прорабатывают возможную встречу Лаврова и Трампа
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Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
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Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
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