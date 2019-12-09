с чего всё началось

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

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