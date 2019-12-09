Общество
Газета.RuНазван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).РБКвчера в 06:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвы08 декабря в 21:03
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество
Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса
Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
Политика
Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Происшествия
Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам
В результате ДТП водитель автомобиля и оба пешехода получили смертельные травмы.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Хоккей
Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Кино
Создатели «Сумерек» снимут приквел об Эдварде Каллене
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Зеленский требует контроль над границей с РФ до выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе.
Происшествия
У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков
Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже успешными
Здоровье
Минздрав Камчатки прокомментировал рейтинг вредных привычек
Минздрав Камчатки, комментируя позицию субъекта в "рейтинге вредных привычек", отмечает стабилизацию ситуации с заболеваемостью в регионе, при этом добавляя, что нужно учитывать большое число вахтовиков и низкую плотность населения в крае.
Общество
ВТБ разработает суперприложение
Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
Политика
Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".