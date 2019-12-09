Общество
Газета.RuНазван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвывчера в 21:03
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Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» прибыли на саммит в Париж
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский прибыли в Париж, где 9 декабря состоится саммит лидеров «нормандской четверки».
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Футбол
Бакайоко забыл свой игровой номер и хотел уйти на замену
Главный тренер монегасков Леонарду Жардим ближе к завершению встречи решил заменить Кейта Бальде.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
Политика
Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Суд назначил условные сроки конвоирам банды GTA
Футбол
Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году
Совокупная разница доходов и расходов клубов РПЛ в 2018 году составила +1,8 миллиарда рублей.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Общество
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Игры
СМИ: Valve работает над новой частью Left 4 Dead
Valve занимается разработкой новой части Left 4 Dead. Игра будет создана для шлемов виртуальной реальности.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Общество
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО
Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Футбол
«Васко да Гама» интересуется игроком «Зенита» Дугласом Сантосом
Бразильский клуб «Васко да Гама» проявляет интерес к левому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Политика
В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.