с чего всё началось

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

Политика Лидеры «нормандской четверки» прибыли на саммит в Париж Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский прибыли в Париж, где 9 декабря состоится саммит лидеров «нормандской четверки».

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».

Спорт Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.

Экономика Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.

Экономика В России дорожает вторичное жилье Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.

Политика Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.

Происшествия СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Экономика Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Наука Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Общество Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.