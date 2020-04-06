Коронавирус
РИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Читать в источнике
Оценить576
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество
Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство
Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.
Кино
Стали известны детали ремейка «Обители зла»
Общество
Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии
По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Здоровье
Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Происшествия
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Прибывающих в Красноярск и Норильск из Москвы отправят на карантин
Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление, согласно которому вводится изоляция всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из городов Москвы и Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.
Происшествия
В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19
Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.
Здоровье
Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса
Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
Общество
Канун Благовещения: что запрещено делать 6 апреля
6 апреля православная церковь отмечет канун Благовещения.
Здоровье
Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне
Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Армия и оружие
Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области
Общество
Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля
Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Общество
В Новосибирской области официально продлили режим самоизоляции до мая
Предыдущее постановление губернатора региона было продлено и уточнено. Продлеваются все ограничения по перемещению людей, принятые ранее.
Общество
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.