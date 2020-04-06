Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Врач назвал единственный действенный способ профилактики коронавируса

URA.Ru22:20

Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

РБК21:51

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РИА Новости18:52

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Известия20:07

Эпидемиолог назвал эффективный способ профилактики COVID-19

REGNUM19:33

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Lenta.ru19:21

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Московский Комсомолец22:33
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество

Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство

Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.
Чемпионат 15:40
Кино

Стали известны детали ремейка «Обители зла»

Политика Сегодня 03 апреля в 12:37
Общество

Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии

По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
ИА Красная Весна 03 апреля в 22:25
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 15:35
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Здоровье

Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Время Н 17:09
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости вчера в 05:04
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Прибывающих в Красноярск и Норильск из Москвы отправят на карантин

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление, согласно которому вводится изоляция всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из городов Москвы и Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.
Городские новости. Красноярск 20:30
Происшествия

В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19

Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.
РИА Новости 00:37
Здоровье

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
РЕН ТВ 22:49
Общество

Канун Благовещения: что запрещено делать 6 апреля

6 апреля православная церковь отмечет канун Благовещения.
Московский Комсомолец 22:22
Здоровье

Коротко о главном про коронавирус: еще одна больница для пациентов с COVID-19 и частные детсады в онлайне

Еще одна больница начнет принимать пациентов с COVID-19 Инфекционное отделение 40-й больницы, перепрофилированное под пациентов с коронавирусом, пока справляется, но теперь принимать зараженных COVID-19 будут и в 6-й больнице.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:00
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости 19:21
Армия и оружие

Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Коммерсантъ 11:28
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Дождь 08:44
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва вчера в 20:11
Общество

Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля

Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
ТАСС 16:19
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Общество

В Новосибирской области официально продлили режим самоизоляции до мая

Предыдущее постановление губернатора региона было продлено и уточнено. Продлеваются все ограничения по перемещению людей, принятые ранее.
ЧС-ИНФО вчера в 06:20
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК 21:16
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Финансы

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM 22:29
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