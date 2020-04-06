Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Общество Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.

Происшествия В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.

Экономика Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Общество Прибывающих в Красноярск и Норильск из Москвы отправят на карантин Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление, согласно которому вводится изоляция всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из городов Москвы и Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.

Происшествия В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19 Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.

Энергетика План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.

Общество Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).