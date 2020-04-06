Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Назван единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Газета.Ru20:58

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РЕН ТВ20:20

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Lenta.ru19:21

Эпидемиолог назвал эффективный способ профилактики COVID-19

REGNUM19:33

Ученый РАН: единственный способ профилактики COVID-19 – это вакцина

Московский Комсомолец19:28

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Известия20:07

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РИА Новости18:52
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Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
Общество

Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу

Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела».
Журналистская правда 13:04
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Появились в сети скриншоты с обоями iOS 14

В интернете появились первые скриншоты iOS 14 с новыми обоями.
Live24 15:08
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
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Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва вчера в 20:11
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия

У жительницы Якутии, прибывшей из Нидерландов, выявили коронавирус

Первичные анализы жительницы Якутии, которая прибыла из Нидерландов, выявили коронавирус, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:19
Здоровье

Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Время Н 17:09
Здоровье

Правда ли, что прививка от туберкулеза защищает от коронавируса

Исследование доктора Гонзало Алданы показало, что смертность от коронавируса в 36 раз выше в государствах, где не вакцинируют от туберкулеза, чем в тех странах, где до сих пор делают прививку БЦЖ, в том числе и в России.
НТВ вчера в 11:16
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

В Крыму указом главы республики до 30 апреля продлен режим всеобщей самоизоляции населения в целях нераспространения коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 14:49
Общество

Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.
Коммерсантъ 20:08
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
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Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия 17:45
Происшествия

Подъезд пятиэтажки на улице Калинина в Биробиджане изолирован

Подъезд жилого дома на улице Калинина в Биробиджане изолирован сотрудниками правоохранительных органов.
Город на Бире вчера в 22:05
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Врач назвал способ укрепить иммунитет

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Мойка78 19:43
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Экономика

Коронавирус. Алексей Антонов дал оценку письму бизнесменов

Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов прокомментировал коллективное обращение саратовских предпринимателей к премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Взгляд-инфо 12:51
Спорт

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 11:30
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Культура

6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Россия – Культура 03 апреля в 03:44
Общество

На Среднем Урале дали послабления бизнесу

В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
Российская газета 12:15
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

ТАСС 13:39
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Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса

Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:54
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
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Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Общество

Роспотребнадзор начал проводить тесты на CОVID-19 на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:56
Футбол

УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа

УЕФА намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Спорт-Экспресс вчера в 15:15
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