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Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Газета Кемерова
  • Комсомольская правда2:47
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Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.В источнике
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