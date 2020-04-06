Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Назван самый действенный способ профилактики COVID-19

REGNUM01:25

Врач объяснил задержку с появлением вакцины от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:48

Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

РБКвчера в 21:51

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Известиявчера в 20:07

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:21

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РИА Новостивчера в 18:52
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Здоровье

В РФ начаты клинические испытания лекарств против коронавируса

Ранее Минздрав России дал согласие на проведение клинических испытаний для олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) на предмет его эффективности и безопасности при лечении людей, инфицированных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, пояснили представители «Р-Фарм».
ИА Красная Весна 03:06
Общество

У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
Происшествия

Житель Красноярска напал на медсестру скорой помощи

Как сообщила у себя на странице в Facebook пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук, мужчина схватил медсестру за волосы и ударил ее головой об стену.
ТАСС 01:17
Происшествия

В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 05:51
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Общество

Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

Lenta.ru вчера в 18:07
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК вчера в 12:23
Технологии

ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
РБК 01:30
Футбол

Игроки «Локомотива» отказались от понижения зарплаты

Игроки российского футбольного клуба из Москвы «Локомотив» не согласились принять понижение зарплаты.
Профиль 01:54
Здоровье

Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса

Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
ФедералПресс 01:43
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb вчера в 00:11
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Происшествия

Два новых случая COVID-19 подтверждены в Кузбассе за сутки

Новокузнецк, Кемеровская область, 6 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:55
Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
РИА Новости 02:07
Здоровье

В Саратове опровергли информацию о вспышке коронавируса среди врачей

В министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли слухи о вспышке коронавируса среди врачей 2-й городской клинической больницы.
Регион 64 03:09
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Коммерсантъ 03:03
Общество

Воронежцы жалуются на сбой в работе сервисов онлайн-обучения

Сервис не выдержал нагрузки, прекратив свою работу утром в понедельник, 6 апреля.
Обозреватель Врн 03:00
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику

Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
REGNUM 03:21
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Общество

Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
Общество

Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля

Свое решение губернатор Краснодарского края озвучил в воскресенье, 5 апреля, подчеркнув, что жителям Кубани необходимо набраться выносливости.
Бизнес-газета 01:51
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
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