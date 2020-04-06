Коронавирус
РИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Читать в источнике
Оценить1,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Здоровье
В РФ начаты клинические испытания лекарств против коронавируса
Ранее Минздрав России дал согласие на проведение клинических испытаний для олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) на предмет его эффективности и безопасности при лечении людей, инфицированных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, пояснили представители «Р-Фарм».
Общество
У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус
У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Происшествия
Житель Красноярска напал на медсестру скорой помощи
Как сообщила у себя на странице в Facebook пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук, мужчина схватил медсестру за волосы и ударил ее головой об стену.
Происшествия
В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус
Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
Общество
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Технологии
ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения зарплаты
Игроки российского футбольного клуба из Москвы «Локомотив» не согласились принять понижение зарплаты.
Здоровье
Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса
Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Происшествия
Два новых случая COVID-19 подтверждены в Кузбассе за сутки
Новокузнецк, Кемеровская область, 6 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
Здоровье
В Саратове опровергли информацию о вспышке коронавируса среди врачей
В министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли слухи о вспышке коронавируса среди врачей 2-й городской клинической больницы.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Общество
Воронежцы жалуются на сбой в работе сервисов онлайн-обучения
Сервис не выдержал нагрузки, прекратив свою работу утром в понедельник, 6 апреля.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Общество
У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику
Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Происшествия
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля
Свое решение губернатор Краснодарского края озвучил в воскресенье, 5 апреля, подчеркнув, что жителям Кубани необходимо набраться выносливости.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.