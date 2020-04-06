Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Армия и оружие Кургинян: только идиот может сказать, что биологического оружия нет Попытки отрицать существование в мире биологического оружия не выдерживают никакой критики, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, 5 апреля в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По словам политолога, пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни более 58 тыс. человек, требует осмысления.

Общество Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Общество В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Армия и оружие Иран экстренно развернул десятки ракетных комплексов на побережье Ормузского пролива, грозя США войной. Видео После агрессивных заявлений со стороны США в адрес официального Тегерана, власти Ирана развернули вдоль береговой линии всего Ормузского пролива десятки ракетных комплексов (зенитно-ракетные комплексы и береговые ракетные комплексы – прим. ред.), грозя США остановкой перемещения любых кораблей через Ормузский пролив.

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

Общество Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Общество Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Общество Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19.

Происшествия В Томской области частично обрушилась стена больницы По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.

Экономика СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

Общество В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.

Здоровье Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе» Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.

Энергетика Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.