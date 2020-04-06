Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать516

Подробнее о событии

Назван самый действенный способ профилактики COVID-19

REGNUM01:25

Врач объяснил задержку с появлением вакцины от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:48

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РИА Новостивчера в 18:52

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Известиявчера в 20:07

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:21

Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

РБКвчера в 21:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Армия и оружие

Кургинян: только идиот может сказать, что биологического оружия нет

Попытки отрицать существование в мире биологического оружия не выдерживают никакой критики, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, 5 апреля в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По словам политолога, пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни более 58 тыс. человек, требует осмысления.
ИА Красная Весна вчера в 18:15
Происшествия

В Красноярске второй раз за две недели напали на медика скорой помощи

РИА Новости 01:39
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Интерфакс вчера в 23:29
Общество

Власти опубликовали порядок передвижения жителей по Иркутской области в период самоизоляции

Правительство Иркутской области установило порядок передвижения по территории региона жителей и транспорта.
Твой Иркутск 00:30
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Армия и оружие

Иран экстренно развернул десятки ракетных комплексов на побережье Ормузского пролива, грозя США войной. Видео

После агрессивных заявлений со стороны США в адрес официального Тегерана, власти Ирана развернули вдоль береговой линии всего Ормузского пролива десятки ракетных комплексов (зенитно-ракетные комплексы и береговые ракетные комплексы – прим. ред.), грозя США остановкой перемещения любых кораблей через Ормузский пролив.
Avia.pro 04 апреля в 20:02
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК вчера в 12:23
Общество

В России осталось четыре региона без коронавируса

Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 01:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Экономика

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
РБК 00:45
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия 04 апреля в 16:23
Общество

Основной способ передачи коронавируса назвал Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поведала о главных путях распространения коронавирусной инфекции.
Live24 04 апреля в 14:38
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
Футбол

В Таджикистане стартовал чемпионат страны

5 апреля стартовал 29-й чемпионат Таджикистана.
Спорт-Экспресс вчера в 09:24
Общество

Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19.
Народные новости вчера в 14:35
Происшествия

В Томской области частично обрушилась стена больницы

По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
РБК 00:57
Культура

Программа передач на завтра: что посмотреть в сети 6 апреля

На лекции затронут темы авангарда и китча, новых людей и новых героев, коммун и дворцов.
Gorod48 вчера в 13:00
Экономика

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM вчера в 22:29
Общество

В зоопарке Нью-Йорка тигрица заразилась коронавирусом

В зоопарке, расположенном в нью-йорском районе Бронкс, сообщили о заражении тигрицы коронавирусной инфекцией.
Aobe.ru вчера в 19:59
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

RT на русском вчера в 02:16
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.
Gazeta.SPb 04 апреля в 18:16
Общество

В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.
Известия вчера в 22:56
Здоровье

В Смоленской области выявили третий случай заболевания коронавирусом

В Смоленской области выявили новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Гудвилл.онлайн вчера в 17:20
Здоровье

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru вчера в 19:36
Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru вчера в 20:05
Путешествия

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное