Коронавирус
РИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Армия и оружие
Кургинян: только идиот может сказать, что биологического оружия нет
Попытки отрицать существование в мире биологического оружия не выдерживают никакой критики, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, 5 апреля в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По словам политолога, пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни более 58 тыс. человек, требует осмысления.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Общество
Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях
Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Общество
Власти опубликовали порядок передвижения жителей по Иркутской области в период самоизоляции
Правительство Иркутской области установило порядок передвижения по территории региона жителей и транспорта.
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Иран экстренно развернул десятки ракетных комплексов на побережье Ормузского пролива, грозя США войной. Видео
После агрессивных заявлений со стороны США в адрес официального Тегерана, власти Ирана развернули вдоль береговой линии всего Ормузского пролива десятки ракетных комплексов (зенитно-ракетные комплексы и береговые ракетные комплексы – прим. ред.), грозя США остановкой перемещения любых кораблей через Ормузский пролив.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
В России осталось четыре региона без коронавируса
Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Экономика
СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса
В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Основной способ передачи коронавируса назвал Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поведала о главных путях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Футбол
В Таджикистане стартовал чемпионат страны
5 апреля стартовал 29-й чемпионат Таджикистана.
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19.
Происшествия
В Томской области частично обрушилась стена больницы
По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
Культура
Программа передач на завтра: что посмотреть в сети 6 апреля
На лекции затронут темы авангарда и китча, новых людей и новых героев, коммун и дворцов.
Экономика
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Общество
В зоопарке Нью-Йорка тигрица заразилась коронавирусом
В зоопарке, расположенном в нью-йорском районе Бронкс, сообщили о заражении тигрицы коронавирусной инфекцией.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Шоу-бизнес
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.
Общество
В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут
В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.
Здоровье
В Смоленской области выявили третий случай заболевания коронавирусом
В Смоленской области выявили новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»
Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
Энергетика
Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться
На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.