Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что вакцинация в настоящее время является единственным эффективным способом профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
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Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Врач объяснил задержку с появлением вакцины от коронавируса

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Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

РБКвчера в 21:51

Назван самый действенный способ профилактики COVID-19

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Известиявчера в 20:07

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:21

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РИА Новостивчера в 18:52
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Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Армия и оружие

Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии

Российские военные специалисты начали бороться с коронавирусом в Сербии, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
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Экономика

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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

В России за сутки зарегистрировано 954 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Иркутск Сегодня 07:22
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию

Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Ведомости 05:48
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
Полит.ру 08:52
Общество

Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором

Вести.Ru вчера в 15:05
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в пяти регионах

Генеральная прокуратура выявила ряд новых недостоверных сообщений в интернете о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:38
Здоровье

Эффективным средством защиты от коронавируса определили прополис

Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:49
Общество

Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный

Работающие тамбовчане старше 65 лет могут получить больничный, чтобы продолжать находиться в режиме самоизоляции.
КП - Тамбов 06:40
Политика

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:52
Общество

Лев Лещенко готовится к выписке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил отрицательный результат по последним тестам на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 08:46
Экономика

Правительство РФ ввело квоты на экспорт зерна

Квоты на экспорт зерновых культур ввело правительство России 31 марта, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
ИА Красная Весна 04 апреля в 06:49
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
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Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр 08:58
Политика

США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок

США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Газета.Ru 04 апреля в 06:32
Общество

В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции

Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
REGNUM 05:33
Общество

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Газета.Ru 04:34
Общество

В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей карантина

В МВД отметили, что число случаев несоблюдения карантина в столице «достаточно маленькое».
Говорит Москва 06:31
Общество

Джонсон рассказал, что находится в больнице для проверки здоровья

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.
ТАСС 08:59
Общество

На парад Победы попросили не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Общество

Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
КП - Барнаул 06:54
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Песков: Путин минимизировал очные контакты

«Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», — сказал Песков, комментируя предстоящую встречу.
RT на русском 07:00
Армия и оружие

Американцы готовят морскую пехоту к конфликту с Китаем

В документе под названием Force Design 2030 ("Облик сил 2030") указано, что основное внимание должно сместиться от участия в контртеррористических операциях к возможным крупномасштабным конфликтам с Россией или Китаем.
Газета.Ru 09:13
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