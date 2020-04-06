Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что вакцинация в настоящее время является единственным эффективным способом профилактики заражения коронавирусом COVID-19.

Политика В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Общество Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.

Общество Лев Лещенко готовится к выписке Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил отрицательный результат по последним тестам на коронавирус COVID-19.

Гаджеты ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.

Политика США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.

Общество В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.

Общество На парад Победы попросили не приглашать ветеранов Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.

Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.