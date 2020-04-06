Коронавирус
Inc-news.ruНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что вакцинация в настоящее время является единственным эффективным способом профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
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Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Армия и оружие
Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии
Российские военные специалисты начали бороться с коронавирусом в Сербии, сообщили в Минобороны.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 954 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию
Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Общество
Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели
Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю
Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
Общество
Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором
Общество
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в пяти регионах
Генеральная прокуратура выявила ряд новых недостоверных сообщений в интернете о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Здоровье
Эффективным средством защиты от коронавируса определили прополис
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Общество
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут получить больничный, чтобы продолжать находиться в режиме самоизоляции.
Политика
В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису
Необходимо готовиться к глобальному экономическому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Лев Лещенко готовится к выписке
Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил отрицательный результат по последним тестам на коронавирус COVID-19.
Экономика
Правительство РФ ввело квоты на экспорт зерна
Квоты на экспорт зерновых культур ввело правительство России 31 марта, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Политика
США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок
США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Общество
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей карантина
В МВД отметили, что число случаев несоблюдения карантина в столице «достаточно маленькое».
Общество
Джонсон рассказал, что находится в больнице для проверки здоровья
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.
Общество
На парад Победы попросили не приглашать ветеранов
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Политика
Песков: Путин минимизировал очные контакты
«Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», — сказал Песков, комментируя предстоящую встречу.
Армия и оружие
Американцы готовят морскую пехоту к конфликту с Китаем
В документе под названием Force Design 2030 ("Облик сил 2030") указано, что основное внимание должно сместиться от участия в контртеррористических операциях к возможным крупномасштабным конфликтам с Россией или Китаем.