Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Назван самый действенный способ профилактики COVID-19

REGNUM01:25

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:21

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Учёный назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

RT на русскомвчера в 21:11

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Известиявчера в 20:07

Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

РБКвчера в 21:51

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РИА Новостивчера в 18:52
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Экономика

Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина

В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
РБК 02:00
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

Коронавирус неделю живет на использованных марлевых масках

АБН 02:27
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru вчера в 12:41
Хоккей

Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
РИА Новости 03:36
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК вчера в 16:12
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Происшествия

Священник умер от COVID-19 в Тернопольской области Украины

В Тернопольской области Украины от коронавирусной инфекции скончался священник.
Газета.Ru 03:35
Общество

В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов

В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
BFM.ru 05:20
Общество

Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:57
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество

Свердловский губернатор Куйвашев обеспокоен гуляющими екатеринбуржцами

ФедералПресс 04:57
Общество

82 случая заболеваний коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки

Еще 82 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Московской области.
Российская газета 05:21
Общество

Рязанским школьникам могут продлить учебный год

В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Рязань.Лайф 04 апреля в 07:30
Политика

Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов

Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Коммерсантъ 06:02
Общество

В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома

ToDay News Ufa вчера в 09:13
Происшествия

Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области

Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
REGNUM 06:23
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
ТАСС вчера в 20:12
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
News.ru 05:30
Гаджеты

Пользователи получат недорогой iPhone SE 2020 в начале мая

iXBT.com вчера в 17:54
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
АМИТЕЛ 06:10
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Борис Джонсон находился на самоизоляции в течение 10 дней в своей резиденции, после того как у него подтвердился коронавирус.
Слово и Дело вчера в 17:17
Общество

Жителям Башкирии разрешат ездить в сады

Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
UfacityNews.ru 03:27
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