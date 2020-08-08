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BFM.ru
BFM.ru

Назван единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом

Облегчить состояние пациента с COVID-19 могут только антитела в концентрированном виде, которые вводят внутривенно под капельницей. Такое мнение высказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Как мертвому припарки». Гинцбург оценил советы больным коронавирусом

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости01:18
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RT на русском

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

RT на русском04:36
РБК

В Центре Гамалеи назвали способ облегчить состояние больных коронавирусом

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Комсомольская правда

Назван единственный фактор, облегчающий состояние при COVID: «Остальное - как мертвому припарки»

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Московский Комсомолец

«Как мертвому припарки»: Гинцбург оценил советы больным COVID-19

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Газета.Ru

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