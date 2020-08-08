Назван единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом
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Облегчить состояние пациента с COVID-19 могут только антитела в концентрированном виде, которые вводят внутривенно под капельницей. Такое мнение высказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
«Как мертвому припарки». Гинцбург оценил советы больным коронавирусом
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости01:18
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Комсомольская правда01:09