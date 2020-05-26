Политика
РИА НовостиНазван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
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с чего всё началось
Датская газета Jyllands-Posten указала единственный способ остановить строительство "Северного потока-2" после того, как судно "Академик Черский" прибыло к месту назначения.Радио Sputnik11:02
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Польский эксперт Кубяк указал на единственный шанс США остановить строительство СП-2
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