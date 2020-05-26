с чего всё началось

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,2K

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 38

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 151

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 3

Гаджеты Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro. 12

Здоровье Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.

Авто ГАЗ продолжает патентовать семейство новых «ГАЗелей» Группа ГАЗ продолжает защищать охранными документами модификации "ГАЗели" нового поколения, которая имеет в названии приставку NN (Next Next или New Next). 14

Общество Власти Екатеринбурга решили восстановить «Городок чекистов» Власти Екатеринбурга к 2023 году решили восстановить архитектурный ансамбль «Городок чекистов».

Политика Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приезжает на гастроли в Россию Один из самых популярных артистов СССР в советские времена Вахтанг Кикабидзе рассказал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, почему он отказывается от приглашений выступить с концертами в городах России. 22

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 57

Авто Новый Haval H6 показали до премьеры Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии. 1

Политика Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 42

Игры В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony. 4

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 636

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера Lada Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» представили изображения компактного кроссовера Lada, который должен расположиться в линейке марки на ступеньку выше Lada XRAY. 350