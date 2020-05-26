Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
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с чего всё началось
Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток — 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций, — заявил
 эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк датскому изданию Jyllands-Posten.
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Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

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Наука

Определены новые функции окраски гадюк

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Армия и оружие

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На появившийся шум прибежала 38-летняя родственница ветерана войны. Вор оглушил ее своим орудием и сбежал с места преступления.
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Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

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Лукаку: «Альфонсо Дэвис невероятно быстрый»

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал игру форварда "Баварии" Альфонсо Дэвиса в матче 28-го тура Бундеслиги против "Боруссии" Дортмунд.
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Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам

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