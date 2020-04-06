Коронавирус
Русская ПланетаНазван эффективный способ профилактики коронавируса
В настоящее время работы ведут около 20 компаний. Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
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Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
Экономика
Миллиардер Владимир Потанин одобрил налог со вкладов богатых россиян
Речь идёт о послании в адрес богатых россиян.
Происшествия
В Самаре снова сошел с рельсов трамвай
Самара, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Трамвай № 5 сошел с рельсов в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает ГТРК «Самара».
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Политика
В Кремле отреагировали на закрытие границ российских регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию премьера Михаила Мишустина, который считает, что руководство некоторых российских регионов приняло чрезмерные меры в борьбе с коронавирусом, перекрыв внутренние границы.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Авто
Начались продажи обновленного Hyundai Tucson
Стоит отметить, что внешний вид Hyundai Tucson для Китая, впервые добравшегося до автосалонов осень позапрошлого года, сильно выделяется от глобального кросса, который можно купить и в нашей стране.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве
Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России
Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Общество
Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких
Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Премьер-министр Великобритании экстренно госпитализирован.
Футбол
«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплат
Руководство "Зенита" и футболисты клуба договорились о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Здоровье
В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Армия и оружие
В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
Происшествия
В Оренбуржье коронавирусом заразился годовалый ребенок
Известно, что ребенок вместе с родителями ходил в гости к родственнику, и через два дня тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Политика
Министр науки и высшего образования Польши подал в отставку
Решение уйти в отставку озвучил Министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин, 6 апреля сообщает польский портал Wirtualna Polska.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Общество
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
Общество
Прокуратура выявила в пяти регионах фейки о коронавирусе
Прокуратура выявила в пяти российских регионах недостоверные сведения о коронавирусе, которые были размещены в Интернете.