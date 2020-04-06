Коронавирус

Русская ПланетаРусская ПланетаНазван эффективный способ профилактики коронавируса

В настоящее время работы ведут около 20 компаний. Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
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Назван самый действенный способ профилактики COVID-19

REGNUM01:25

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019

РБКвчера в 21:51

Врач объяснил задержку с появлением вакцины от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:48

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

Известиявчера в 20:07

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:21

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

РИА Новостивчера в 18:52
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Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Здоровье

Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
АМИТЕЛ 02:09
Экономика

Миллиардер Владимир Потанин одобрил налог со вкладов богатых россиян

Речь идёт о послании в адрес богатых россиян.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:08
Происшествия

В Самаре снова сошел с рельсов трамвай

Самара, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Трамвай № 5 сошел с рельсов в Самаре. Об этом 6 апреля сообщает ГТРК «Самара».
REGNUM 07:54
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне

Lenta.ru вчера в 20:22
Политика

В Кремле отреагировали на закрытие границ российских регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию премьера Михаила Мишустина, который считает, что руководство некоторых российских регионов приняло чрезмерные меры в борьбе с коронавирусом, перекрыв внутренние границы.
Профиль 07:18
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Авто

Начались продажи обновленного Hyundai Tucson

Стоит отметить, что внешний вид Hyundai Tucson для Китая, впервые добравшегося до автосалонов осень позапрошлого года, сильно выделяется от глобального кросса, который можно купить и в нашей стране.
Pnzdrive 04 апреля в 06:20
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Общество

Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве

Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.
Московский Комсомолец 07:11
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России

Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Газета.Ru 07:41
Общество

Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких

Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Премьер-министр Великобритании экстренно госпитализирован.
Суть событий 01:16
Армия и оружие

США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии

Piter.tv 02:50
Футбол

«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплат

Руководство "Зенита" и футболисты клуба договорились о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России.
Российская газета 07:46
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Московский Комсомолец 06:52
Здоровье

В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
Армия и оружие

В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Подмосковье Сегодня 05:43
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

Metaratings вчера в 14:27
Происшествия

В Оренбуржье коронавирусом заразился годовалый ребенок

Известно, что ребенок вместе с родителями ходил в гости к родственнику, и через два дня тест-система показала положительный результат на коронавирус.
REGNUM 06:11
Политика

Министр науки и высшего образования Польши подал в отставку

Решение уйти в отставку озвучил Министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин, 6 апреля сообщает польский портал Wirtualna Polska.
ИА Красная Весна 07:43
Общество

На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов

Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
REGNUM 07:10
Общество

Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
АМИТЕЛ 06:10
Общество

Прокуратура выявила в пяти регионах фейки о коронавирусе

Прокуратура выявила в пяти российских регионах недостоверные сведения о коронавирусе, которые были размещены в Интернете.
РЕН ТВ 07:17
Происшествия

В Хакасии коронавирусом заразилась врач-педиатр

REGNUM 03:16
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