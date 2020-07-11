Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазван фактор смертности от коронавируса

Одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия. Соответствующее исследование китайских ученых опубликовано в журнале Diabetologia.
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с чего всё началось
«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения КНР являются диабетиками», - говорится в тексте, опубликованном в журнале Diabetologia
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ТК Звезда06:45

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Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавирусной инфекции

ТК Звезда06:45

Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19

РИА Новости02:52

Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

ТАСС Наука вчера в 18:00

Повышенный сахар в крови удваивает шансы смерти от COVID-19

НТВвчера в 19:21

Врачи из Китая считают, что высокий уровень сахара увеличивает шансы умереть от коронавируса

Life.ruвчера в 18:55

Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:14

Найдена ещё одна причина смерти от коронавируса

URA.Ruвчера в 19:43
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Путешествия

В Крым за 10 дней после снятия ограничений приехали 400 тыс. туристов

Симферополь, 11 июля 2020, 15:11 — REGNUM Примерно 400 тысяч туристов прибыло на отдых на территорию Крыма за первые десять дней после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
REGNUM 08:11
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Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Lenta.ru 08:47
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
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Происшествия

Инспектор подтвердил, что за рулем джипа был сам Ефремов

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Политика

Кому выгоден арест Сергея Фургала

Новый громкий арест — на сей раз хабаровского губернатора Сергея Фургала — стал поводом для многочисленных спекуляций.
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Общество

Россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

Присяжные на процессе в США признали россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения.
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Политика

Греция пригрозила Турции санкциями из-за Собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил «историческую ошибку», превратив Собор Святой Софии из музея в мечеть.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
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Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Политика

Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова

Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
Газета.Ru 09:11
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Происшествия

Представитель Фургала заявила об угрозах из-за митинга в Хабаровске

Коммерсантъ 07:59
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Футбол

«Барселона» намерена приобрести 19-летнего нападающего «Сан-Паулу»

Стоит отметить, что 19-летний Майя так и не дебютировал в составе основной команды «Сан-Паулу».
Чемпионат 09:03
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
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Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
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Политика

Президент Болгарии возглавил антиправительственный протест

Президент вступил в открытое противостояние с правительством, обвинив кабинет в связях с мафией и возглавив уличный протест.
Газета.Ru вчера в 15:32
Экономика

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
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Политика

Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
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Диетолог Григорян рассказала, можно ли есть бургеры и чипсы

Рекомендации, как сделать свой рацион здоровее и полезнее, дала врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян.
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Новый Range Rover — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan

В Сети показали новую флагманскую версию Range Rover, которая может напрямую конкурировать с Rolls-Royce Cullinan.
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