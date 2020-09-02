Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
Смотрите также
ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах
Власти Москвы пообещали ввести оплату проезда в метро по скану лица
Умер народный артист России Борис Клюев
Дмитрий Медведев назвал самое красивое место России и мира
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Умер народный артист России Борис Клюев
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом
Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно. Многие избирательные участки находятся в школах, а контакты учеников и избирателей недопустимы по соображениям эпидемиологической безопасности.В источнике
С чего всё началось
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами
Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии