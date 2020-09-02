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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно. Многие избирательные участки находятся в школах, а контакты учеников и избирателей недопустимы по соображениям эпидемиологической безопасности.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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Фонтанка.Ру

Выборы в регионах переведут школьников на уличное образование, а некоторые дети уйдут на дополнительные каникулы

Фонтанка.Ру04:08
Lenta.ru

Назван формат обучения в российских школах во время трехдневных выборов

Lenta.ru04:58
Московский Комсомолец

Школьников РФ отправят на дистанционку и каникулы из-за выборов

Московский Комсомолец04:43
Телеканал 360°

Школьников переведут на дистанционку или отправят на каникулы из-за выборов в сентябре

Телеканал 360°04:12
ТК Звезда

«Ъ»: российских школьников отправят на дистанционку и каникулы из-за выборов

ТК Звезда05:20
Дождь

Российские школы объявят каникулы или проведут занятия на улице из-за трехдневных выборов

Дождь03:47
Эхо Москвы

Новый трехдневный формат голосования заставил изменить графики занятий в российских школах

Эхо Москвы04:02

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс03:32
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Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости04:46
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
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