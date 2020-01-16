Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал главный фактор, который может стать двигателем в развитии российской экономики.

Политика Правительство России подало в отставку В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.

Политика В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии Глава комитета парламента Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев заявил, что в Цхинвале обеспокоены заявлением лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании о налаживании диалога Абхазии с Грузией.

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

Наука В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.

Политика Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Наука Рекомендовано специалистами: 6 советов для тех, кто борется с бессонницей Если в течение длительного времени (две недели и больше) вы не можете заснуть, или просыпаетесь в неурочное время, или утром чувствуете себя разбитым (хотя вроде бы крепко спали) — вам точно стоит показаться специалисту.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Общество СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.