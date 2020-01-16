Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван главный двигатель российской экономики

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Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал главный фактор, который может стать двигателем в развитии российской экономики.
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Политика

Технократный рост: каких преобразований ждут от кабмина Мишустина

От Михаила Мишустина на посту премьера ждут прежде всего прикладных преобразований, направленных на улучшение исполнения нацпроектов.
Известия 16:01
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Политика

В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии

Глава комитета парламента Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев заявил, что в Цхинвале обеспокоены заявлением лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании о налаживании диалога Абхазии с Грузией.
РИА Новости 15:37
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Происшествия

Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 16:15
Шоу-бизнес

Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую

Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу.
Пятый канал вчера в 20:05
Политика

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Ведомости 02:55
Наука

В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов

Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Planet Today 14 января в 05:56
Политика

Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера

Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Вестник Кавказа 01:58
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Политика

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 14:43
Кино

Новые «Звездные войны» заработали в прокате миллиард долларов

РИА Новости 10:52
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Наука

Рекомендовано специалистами: 6 советов для тех, кто борется с бессонницей

Если в течение длительного времени (две недели и больше) вы не можете заснуть, или просыпаетесь в неурочное время, или утром чувствуете себя разбитым (хотя вроде бы крепко спали) — вам точно стоит показаться специалисту.
Популярная механика 09:16
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине

Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Вести Подмосковья 11:19
Общество

СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко

Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:13
Культура

Во Франции стартовали «Русские сезоны»

В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург.
ТАСС 15:05
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru 06:25
Происшествия

Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля

Интерфакс 09:12
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru 14:25
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Футбол

«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро

Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Sports.ru 13:59
Политика

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Биатлон

Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м

Советский спорт 10:57
Музыка

Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса

МордовМедиа 08:28
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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Гайдаровский форум
Ежегодная международная научно-практическая конференция России в области экономики, проводится с 2010 года. Названа в честь российского либерал-реформатора Егора Гайдара.
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