Общество
Lenta.ruНазван главный двигатель российской экономики
Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал главный фактор, который может стать двигателем в развитии российской экономики.
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Политика
Технократный рост: каких преобразований ждут от кабмина Мишустина
От Михаила Мишустина на посту премьера ждут прежде всего прикладных преобразований, направленных на улучшение исполнения нацпроектов.
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
Глава комитета парламента Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев заявил, что в Цхинвале обеспокоены заявлением лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании о налаживании диалога Абхазии с Грузией.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Происшествия
Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую
Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Политика
Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера
Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Происшествия
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Кино
Новые «Звездные войны» заработали в прокате миллиард долларов
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Наука
Рекомендовано специалистами: 6 советов для тех, кто борется с бессонницей
Если в течение длительного времени (две недели и больше) вы не можете заснуть, или просыпаетесь в неурочное время, или утром чувствуете себя разбитым (хотя вроде бы крепко спали) — вам точно стоит показаться специалисту.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Общество
СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко
Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Культура
Во Франции стартовали «Русские сезоны»
В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", являются Франция, Бельгия и Люксембург.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Происшествия
Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Биатлон