Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван главный двигатель российской экономики

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал главный фактор, который может стать двигателем в развитии российской экономики.
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Эксперт назвал главный фактор роста экономики России

Pravda.Ru00:25

Эксперты назвали главный двигатель российской экономики

Живая Кубаньвчера в 23:26

Назван главный двигатель российской экономики

Lenta.ruвчера в 15:00
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Общество

Бывший замгубернатора Кузбасса обвиняется в превышении полномочий

Согласно обвинительному заключению, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз обращался к Хлебунову для получения согласия от администрации Кузбасса на последующую обработку двух угольных участков.
Интерфакс - Россия вчера в 22:36
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport вчера в 16:47
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия

Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Известия вчера в 16:48
Футбол

Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Чемпионат вчера в 18:34
Происшествия

Попытка контрабанды леса на сумму 50 млн рублей пресечена в Приангарье

Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.
REGNUM 00:20
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Общество

Частый секс может задержать менопаузу у женщин

ToDay News Ufa 15 января в 13:05
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Биатлон

Экс-тренер сборной России по биатлону прошелся по Губерниеву

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался в адрес известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru 15 января в 18:48
Происшествия

Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК дела о ДТП под Саратовом

RT на русском вчера в 09:58
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка.
ТАСС 00:39
Технологии

Уникальный оператор мобильной связи появится в Томске

Университетский оператор мобильной связи объединит все учебные заведения Томска —Томский госуниверситет, Томский политех, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.
Sibnet Новости вчера в 23:53
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Российская газета 00:37
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат вчера в 13:30
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
ТАСС 00:35
Политика

Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ

Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Красная весна 15 января в 15:16
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия 15 января в 23:10
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Политика

На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Известия вчера в 18:09
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 15 января в 11:35
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Происшествия

МВД известило Страсбург о бездействии в деле Маргариты Грачевой

В приложении содержится заключение ГУ МВД по Московской области, куда в августе 2019 года госпожа Грачева пожаловалась на бездействие сотрудников полиции Серпухова.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».
Expert.ru вчера в 02:08
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Аузан Александр Александрович
Российский экономист
Российский экономист, доктор экономических наук. Декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член Правительственной комиссии по проведению административной реформы, Президиума Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты РФ по вопросам стратегического управления и развитию государственного аудита, научный руководитель Института национальных проектов, один из основателей группы экономистов «СИГМА», общественный деятель, публицист, член различных коллегиальных органов управления. Сторонник мер по развитию «человеческого капитала» в России.
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Джек Ма
Китайский предприниматель
Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Первый бизнесмен с материкового Китая, чьё фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал состояние предпринимателя в 35,8 млрд долларов, тем самым делая его самым богатым человеком в Китае и 18-м - в списке самых богатых людей в мире.
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