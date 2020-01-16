Общество
Lenta.ruНазван главный двигатель российской экономики
Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал главный фактор, который может стать двигателем в развитии российской экономики.
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Общество
Бывший замгубернатора Кузбасса обвиняется в превышении полномочий
Согласно обвинительному заключению, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз обращался к Хлебунову для получения согласия от администрации Кузбасса на последующую обработку двух угольных участков.
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Происшествия
Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Футбол
Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу
Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Происшествия
Попытка контрабанды леса на сумму 50 млн рублей пресечена в Приангарье
Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»
В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Общество
Частый секс может задержать менопаузу у женщин
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
Биатлон
Экс-тренер сборной России по биатлону прошелся по Губерниеву
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался в адрес известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Происшествия
Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК дела о ДТП под Саратовом
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка.
Технологии
Уникальный оператор мобильной связи появится в Томске
Университетский оператор мобильной связи объединит все учебные заведения Томска —Томский госуниверситет, Томский политех, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»
Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Политика
Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ
Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Происшествия
В Тульской области горит зерновой склад
Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы
Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Происшествия
МВД известило Страсбург о бездействии в деле Маргариты Грачевой
В приложении содержится заключение ГУ МВД по Московской области, куда в августе 2019 года госпожа Грачева пожаловалась на бездействие сотрудников полиции Серпухова.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России».