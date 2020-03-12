Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный козырь России в нефтяной войне

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Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank.
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Bloomberg назвал главный козырь России в нефтяной войне

РИА Новости07:32

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Lenta.ru06:49

Представлен ключевой козырь РФ в нефтяной войне

Ореанда-Новости07:15
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