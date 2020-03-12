Энергетика
Lenta.ruНазван главный козырь России в нефтяной войне
Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank.
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Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
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В победе над фашизмом ведущую роль сыграл Советский Союз, признал глава польского МИДа Яцек Чапутович в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.
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Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
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В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Индекс РТС рухнул более чем на 8%
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Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
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