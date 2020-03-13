Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Здоровье
Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие
В результате мужчине грозит бесплодие.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме перенесли из-за коронавируса
Агентство AFP, в свою очередь, пишет, что из-за коронавируса перенесен и первый в истории Гран-при Вьетнама.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Политика
Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Футбол
КДС РФС отменил красные карточки Карпова и Кверквелии
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что было принято решение об отмене красных карточек защитника ЦСКА Максима Карпова и защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Технологии
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10
Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Политика
Фразу о двух президентских сроках с детского сайта Кремля не уберут
Автор поправки, Валентина Терешкова сказала, что о праве Владимира Путина вновь избираться на пост президента ее просили "простые люди", - отмечает newsru.com.
Здоровье
49 рязанцев находятся на контроле у медиков из-за коронавируса
49 жителей Рязанской области находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Происшествия
В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку за замечание о музыке
В столице таксист выбросил из машины и ограбил пассажирку за замечание о громкой музыке, пишет РЕН. Вечером 9 марта женщина села в такси.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Здоровье
На саратовских предприятиях сотрудников начали проверять на коронавирус
Саратовские заводы уже начали проверять сотрудников с помощью тепловизоров.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.