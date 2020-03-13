Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

Комсомольская правда08:56

Эксперты назвали страну, которая больше всего выиграет от обрушения цен на нефть

НТВ05:16

Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

Национальная служба новостей04:39

Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

Рамблер02:22

Названа страна-победитель от обвала нефти

Московский Комсомолец02:03

Назван главный победитель от обвала нефтяного рынка

News.ru01:34

Назван главный победитель от обрушения нефти

Lenta.ru00:42
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос 10:24
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv вчера в 09:15
Здоровье

Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие

В результате мужчине грозит бесплодие.
МИР 24 вчера в 23:56
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме перенесли из-за коронавируса

Агентство AFP, в свою очередь, пишет, что из-за коронавируса перенесен и первый в истории Гран-при Вьетнама.
РЕН ТВ 08:56
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru вчера в 04:08
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Гаджеты

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Вести.Ru 10:37
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Политика

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Футбол

КДС РФС отменил красные карточки Карпова и Кверквелии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что было принято решение об отмене красных карточек защитника ЦСКА Максима Карпова и защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии.
RT на русском 07:10
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 06:29
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
Технологии

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Вести.Ru 12:54
Политика

Фразу о двух президентских сроках с детского сайта Кремля не уберут

Автор поправки, Валентина Терешкова сказала, что о праве Владимира Путина вновь избираться на пост президента ее просили "простые люди", - отмечает newsru.com.
Новые Известия 13:13
Здоровье

49 рязанцев находятся на контроле у медиков из-за коронавируса

49 жителей Рязанской области находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
АиФ Рязань 04:52
Общество

На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий

На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.
Вести.Ru 13:03
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Происшествия

В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку за замечание о музыке

В столице таксист выбросил из машины и ограбил пассажирку за замечание о громкой музыке, пишет РЕН. Вечером 9 марта женщина села в такси.
Газета.Ru 10:52
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Космос

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру 11:40
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
32CARS.ru 11 марта в 00:19
Футбол

УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Здоровье

На саратовских предприятиях сотрудников начали проверять на коронавирус

Саратовские заводы уже начали проверять сотрудников с помощью тепловизоров.
Саратов 24 07:28
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Космос

Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
МИР 24 05:54
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Происшествия

Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.
Российская газета 11:22
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