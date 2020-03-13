Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНазвана страна-победитель от обвала нефти

Главным победителем от стремительного снижения цен на нефть станет Республика Индия, которая импортирует более 80% энергоресурсов. К соответствующему заключению пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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