Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

Комсомольская правдавчера в 08:56

Эксперты назвали страну, которая больше всего выиграет от обрушения цен на нефть

НТВвчера в 05:16

Назван главный победитель от обрушения нефти

Lenta.ruвчера в 00:42

Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

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Названа страна-победитель от обвала нефти

Московский Комсомолецвчера в 02:03

Назван главный победитель от обвала нефтяного рынка

News.ruвчера в 01:34

Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

Национальная служба новостейвчера в 04:39
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Группа Little Big показала песню для «Евровидения»

Премьера клипа на песню Uno состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Ридус».
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Общество

Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом

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Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке

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Ученые установили, как образуются магнитные звезды

Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
РИА Новости вчера в 15:00
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 15:35
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Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
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Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
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Не все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" настаивают на признании сезона АПЛ недействительным.
Газета.Ru вчера в 21:20
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Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства.
Вести.Ru вчера в 12:11
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru вчера в 08:51
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Пользователи Windows жалуются на сбои после установки обновления

Пользователи Windows 10 пожаловались на так называемый "синий экран смерти", который стал появляться после установки актуального обновления.
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
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15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 11 марта в 21:03
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 12 марта в 14:05
Здоровье

Коронавирус может влиять на репродуктивную функцию мужчин

Китайские учёные предположили, что, теоретически, коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин.
Мойка78 12 марта в 22:59
Футбол

«Монако» продлил контракт с Головиным

Полузащитник "Монако" Александр Головин продлил контракт с "Монако", сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Здоровье

В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19

Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:30
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
Армия и оружие

Три бомбардировщика В-2 Spirit переброшены на авиабазу в Британии

Командование ВВС США перебросило в Британию три стратегических бомбардировщика В-2 Spirit.
Военное обозрение вчера в 02:32
Общество

В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Lenta.ru 02:28
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Здоровье

Зампред не обнаружил в аптеках Саратова медицинских масок

Официально мероприятие называлось следующим образом: «О поддержании неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендуемых для лечения новой коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях и аптечной сети».
Регион 64 02:29
Общество

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
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Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Петербурге

iReactor вчера в 19:06
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
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Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
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