Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Музыка
Группа Little Big показала песню для «Евровидения»
Премьера клипа на песню Uno состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Ридус».
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Космос
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Европейские астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной — усилением ранее существовавших в недрах этих звезд слабых магнитных полей.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Футбол
Не все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" настаивают на признании сезона АПЛ недействительным.
Гаджеты
Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего
Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Гаджеты
Пользователи Windows жалуются на сбои после установки обновления
Пользователи Windows 10 пожаловались на так называемый "синий экран смерти", который стал появляться после установки актуального обновления.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Здоровье
15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки
На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Здоровье
Коронавирус может влиять на репродуктивную функцию мужчин
Китайские учёные предположили, что, теоретически, коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин.
Футбол
«Монако» продлил контракт с Головиным
Полузащитник "Монако" Александр Головин продлил контракт с "Монако", сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Армия и оружие
Три бомбардировщика В-2 Spirit переброшены на авиабазу в Британии
Командование ВВС США перебросило в Британию три стратегических бомбардировщика В-2 Spirit.
Общество
В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса
В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Здоровье
Зампред не обнаружил в аптеках Саратова медицинских масок
Официально мероприятие называлось следующим образом: «О поддержании неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендуемых для лечения новой коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях и аптечной сети».
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Происшествия
Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Петербурге
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.