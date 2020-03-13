Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Общество
На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу
На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу Rosminzdrav.ru Раздел обновляется постоянно, по мере поступления новой информации.
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Политика
СМИ сообщили об обнаружении у президента Бразилии коронавируса
У президента Бразилии Жаира Болсонару выявили коронавирус нового типа Covid-2019, сообщает Jornal O Dia со ссылкой на источники.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Фигурное катание
Отменен чемпионат мира по фигурному катанию
Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Музыка
Российские артисты начали массово отменять свои выступления в Европе
Российские артисты массово отменяют свои концерты в Европе, следует из афиш европейских концертных агентств и билетных агрегаторов.
Политика
Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка выяснила, каким путем в Донбасс попала коронавирусная инфекция.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Энергетика
В Британии назвали истинного проигравшего в нефтяной войне
В материале издания отмечается, что нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией отрицательно отразится на статусе США как экспортера черного золота, передает РИА «Новости».
Финансы
Банк России предвидит ускорение инфляции
Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Экономика
Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ
Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Наука
Останки самого маленького динозавра нашли в янтаре
Палеонтологи обнаружили в куске найденного в Мьянме янтаря одного из самых маленьких известных науке динозавров, который был размером с колибри.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Политика
Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян
Казахстан временно ужесточил правила пересечения госграницы для своих граждан, а также россиян и граждан Киргизии на фоне распространения коронавируса, сообщили в МИД республики.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса
Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Футбол
«Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ
Александр Шендерюк-Жидков, являющийся главой совета директоров "Балтики", предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.