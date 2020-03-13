Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

Рамблер02:22

Эксперты назвали страну, которая больше всего выиграет от обрушения цен на нефть

НТВ05:16

Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

Национальная служба новостей04:39

Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

Комсомольская правда08:56

Названа страна-победитель от обвала нефти

Московский Комсомолец02:03

Назван главный победитель от обвала нефтяного рынка

News.ru01:34

Назван главный победитель от обрушения нефти

Lenta.ru00:42
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Общество

На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу

На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу Rosminzdrav.ru Раздел обновляется постоянно, по мере поступления новой информации.
REGNUM 10:33
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО 10:16
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

РИА Новости 10:34
Политика

СМИ сообщили об обнаружении у президента Бразилии коронавируса

У президента Бразилии Жаира Болсонару выявили коронавирус нового типа Covid-2019, сообщает Jornal O Dia со ссылкой на источники.
Ведомости 11:18
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК вчера в 10:52
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт 11 марта в 16:14
Музыка

Российские артисты начали массово отменять свои выступления в Европе

Российские артисты массово отменяют свои концерты в Европе, следует из афиш европейских концертных агентств и билетных агрегаторов.
РБК 05:30
Политика

Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка выяснила, каким путем в Донбасс попала коронавирусная инфекция.
Lenta.ru 10:42
Политика

МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
Энергетика

В Британии назвали истинного проигравшего в нефтяной войне

В материале издания отмечается, что нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией отрицательно отразится на статусе США как экспортера черного золота, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 10:45
Финансы

Банк России предвидит ускорение инфляции

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
REGNUM 06:31
Экономика

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Коммерсантъ 10:48
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Газета.Ru 08:50
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК 03:20
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Наука

Останки самого маленького динозавра нашли в янтаре

Палеонтологи обнаружили в куске найденного в Мьянме янтаря одного из самых маленьких известных науке динозавров, который был размером с колибри.
МедиаПоток вчера в 05:04
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Интерфакс 09:49
Политика

Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян

Казахстан временно ужесточил правила пересечения госграницы для своих граждан, а также россиян и граждан Киргизии на фоне распространения коронавируса, сообщили в МИД республики.
РИА Новости 10:40
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса

Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
Ведомости 09:46
Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
РИА Новости 09:01
Футбол

«Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ

Александр Шендерюк-Жидков, являющийся главой совета директоров "Балтики", предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Sport.ru 11:13
Футбол

Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Интерфакс-Спорт 09:46
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