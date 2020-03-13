Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Финансы
Российские индексы начали день ростом после трехдневного падения
Начиная со вторника, российские индексы падали.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Финансы
Рубль на торгах «обнуляет» падение последних дней. Доллар и евро теряют в цене
Американская валюта потеряла 1,3 рубля, опустившись до отметки в 73,5. Укрепление рубля, который падал последние дни, происходит на фоне дорожающей нефти.
Политика
Россия закрыла границу для граждан Италии
Распоряжение касается и других иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Общество
Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
Суд в США освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу WikiLeaks секретных данных.
Космос
Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео
После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.
Экономика
Кудрин предупредил о росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России в 2020 году может увеличиться уровень бедности.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Технологии
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
При желании клиенты смогут удалять оттуда сохранившуюся информацию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на три источника.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Футбол
У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Хоккей
Жена Овечкина пожаловалась на нехватку продуктов в США из-за COVID-19
Жена капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о нехватке продуктов в американских супермаркетах из-за коронавируса.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу
Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Футбол
Криштиану Роналду отправили на карантин из-за коронавируса
Культура
Волшебный саксофон Марка Гросса зазвучит в Твери
14 марта в Твери продолжится праздник джаза.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.