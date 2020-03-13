Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Назван главный победитель от обвала нефтяного рынка

News.ru01:34

Назван главный победитель от обрушения нефти

Piter.tv04:29

Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

Рамблер02:22

Названа страна-победитель от обвала нефти

Московский Комсомолец02:03

Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

Национальная служба новостей04:39

Назван главный победитель от обрушения нефти

Lenta.ru00:42

Индия может стать «главным победителем» на фоне обвала нефтяного рынка

HotGeoвчера в 05:28
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Экономика

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru вчера в 06:51
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:55
Музыка

Little Big назвали главных конкурентов на Евровидении

Участники российской группы Little Big в эфире радио «Европа плюс» рассказали о том, кого они считают своими главными конкурентами на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Культуромания вчера в 12:23
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Экономика

Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Аргументы и Факты 00:31
Общество

Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса

В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Известия 04:54
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Гаджеты

Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Sibnet Новости вчера в 06:08
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»

Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке.
Lenta.ru вчера в 08:31
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Политика

Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Вести.Ru вчера в 23:17
Экономика

Около 20% туркомпаний в России могут закрыться

"Есть вероятность, что порядка 15-20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
Вести.Ru 02:27
Происшествия

Главу забайкальского муниципалитета заподозрили в халатности

REGNUM 04:55
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Финансы

Мутко допустил возможность роста ставок по ипотеке из-за обвала рубля

Напомним, что 7 февраля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6% годовых, что послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в ряде банков.
Интерфакс вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News вчера в 11:14
Происшествия

Бывшему губернатору диагностировали домашний арест

Экс-чиновника освободили из СИЗО по состоянию здоровья Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Ивановской области, ныне регионального депутата Павла Конькова, обвиняемого в особо крупной растрате.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Общество

64% россиян собираются голосовать за поправки в Конституцию

87% россиян знают, что в скором времени должно пройти голосование по поправкам в Конституцию России. Это на 3% больше, чем пять дней назад.
Челябинск Сегодня 03:15
Единоборства

Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
РИА Новости 04:46
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 11 марта в 06:43
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Финансы

ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Ведомости вчера в 05:36
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Общество

«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Украина.ру 02:00
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