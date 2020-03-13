Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

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Названа страна-победитель от обвала нефти

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Назван главный победитель от обрушения нефти

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