Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Общество Финляндия может полностью закрыть границу из-за коронавируса Представители МВД Финляндии заявили о готовности закрыть границу страны на неопределенный срок для пресечения распространения коронавируса.

Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

Общество Польша закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.

Технологии Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10 Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.