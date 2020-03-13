Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

Комсомольская правда08:56

Эксперты назвали страну, которая больше всего выиграет от обрушения цен на нефть

НТВ05:16

Назван главный победитель от обрушения нефти

Lenta.ru00:42

Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

Рамблер02:22

Названа страна-победитель от обвала нефти

Московский Комсомолец02:03

Назван главный победитель от обвала нефтяного рынка

News.ru01:34

Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

Национальная служба новостей04:39
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
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На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
ТАСС 15:30
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На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса

Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Говорит Москва 09:51
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
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Российские подлодки станут незаметными для авиации противника

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США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
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Представители МВД Финляндии заявили о готовности закрыть границу страны на неопределенный срок для пресечения распространения коронавируса.
Ivbg.ru 15:30
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Marvel приостановила съемки фильма о китайском супергерое

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Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv вчера в 08:35
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В Петербурге задержанный подполковник ФСБ ждет суда

В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали подполковника ФСБ.
Online47.ru вчера в 17:35
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru 14:06
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

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Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском 15:22
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Врач назвал основные угрозы коронавируса для России

Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

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Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
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CD Projekt Red собирается создать новую игру по вселенной «Ведьмака»

Компания CD Projekt Red ранее заявляла, что будет развивать только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак», пишет «Лайфхакер».
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Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
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ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
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Отменили премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса

«Мулан» пополнил список фильмов, выход которых отложен в связи с пандемией коронавируса: «Форсаж 9», «Тихое место», очередной эпизод Бондианы и других.
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NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек

Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
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В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20

12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
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Общество

В Испании объявят режим ЧС из-за коронавируса

Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.
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Авто

Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.
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Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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