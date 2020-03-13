Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Общество
На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
Общество
На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса
Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Армия и оружие
Российские подлодки станут незаметными для авиации противника
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Общество
Финляндия может полностью закрыть границу из-за коронавируса
Представители МВД Финляндии заявили о готовности закрыть границу страны на неопределенный срок для пресечения распространения коронавируса.
Кино
Marvel приостановила съемки фильма о китайском супергерое
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Происшествия
В Петербурге задержанный подполковник ФСБ ждет суда
В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали подполковника ФСБ.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Технологии
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10
Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Игры
CD Projekt Red собирается создать новую игру по вселенной «Ведьмака»
Компания CD Projekt Red ранее заявляла, что будет развивать только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак», пишет «Лайфхакер».
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Кино
Отменили премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса
«Мулан» пополнил список фильмов, выход которых отложен в связи с пандемией коронавируса: «Форсаж 9», «Тихое место», очередной эпизод Бондианы и других.
Здоровье
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
Гаджеты
В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20
12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Общество
В Испании объявят режим ЧС из-за коронавируса
Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.
Авто
Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели
Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.