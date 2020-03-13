Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Политика
Песков попросил журналистов не приходить в Кремль с симптомами ОРВИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам, освещающим работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы.
Экономика
Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд
Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Финансы
Официальный курс евро и доллара снизился в выходные
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Гаджеты
Камерофон Huawei P40 Pro может оказаться дороже ожидаемого
Раньше от инсайдеров появлялась информация о том, что стоимость Huawei P40 может оказаться ниже модели P30.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Политика
СМИ: Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Гаджеты
Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10
Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.
Политика
Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Политика
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
Общество
В Петербурге введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге введут режим повышенной готовности, говорится на сайте администрации города.
Общество
Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Кино
В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»
В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Экономика
Самый выгодный актив прошлого года не выдержал и обвалился
Курс биткоина, который оказался самым выгодным активом прошлого года, не выдержал общей паники на рынках и обвалился до годового минимума, сообщает криптовалютная биржа Coindesk.
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Общество
В Уфе госпитализирована школьница с подозрением на коронавирус
Как сообщает портал Bash.news, 14-летнюю ученицу гимназии забрали в больницу прямо с урока.
Наука
Названо популярное обезболивающее, которое негативно влияет на печень
Согласно результатам нового исследования специалистов из Калифорнийского университета в Дэвисе (США), популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен бьет по печени сильнее, чем считалось ранее.
Общество
Турция из-за коронавируса может перенести начало туристического сезона
Власти Турции порекомендовали туроператорам сдвинуть начало туристического сезона в стране на месяц - с конца марта на конец апреля.
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Общество
Росреестр скрыл сведения о квартире Терешковой
Москва, 13 марта 2020, 09:57 — REGNUM Информация об элитной недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия») оказалась недоступной в Росреестре.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.