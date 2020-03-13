Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Происшествия
В Челябинске полиция задержала участника одиночного экопикета
В Челябинске полиция задержала участника одиночного пикета Юлианну Павенину, которая вышла к резиденции губернатора с плакатом «В Челябинской области не исполняется экологический указ президента».
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами 90-х и нынешними
Президент России Владимир Путин в ходе своего интервью изданию ТАСС объяснил, чем олигархи девяностых годов прошлого века отличаются от крупных бизнесменов современности.
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео
После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Кино
Прокат фильма «Мулан» отменен из-за коронавируса
Спорт
Большунов выиграл Кубок мира после отказа норвежцев из-за коронавируса
Москва, 11 марта 2020, 12:54 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов стал первым российским спортсменом, выигравшим Кубок мира.
Шоу-бизнес
Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Гаджеты
Samsung бесплатно продезинфицирует смартфоны россиян
Компания Samsung объявила, что в связи с пандемией коронавируса в мире будет проводить бесплатную дезинфекцию смартфонов.
Общество
Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Коронавирус может стать причиной бесплодия
Оказалось, что SARS-CoV-2 генетически схож с одним из вирусов, который мог привести к бесплодию у мужчин.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
Киберспорт
Prince of Persia ждёт кроссовер с For Honor
Ubisoft анонсировала новое сезонное событие в For Honor — это кроссовер с Prince of Persia. Двухэтапное событие назвали «Клинки Персии».
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья в Москве
Экономика
В КПРФ предложили снизить НДС до 12%
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается поэтапно до 2025 года снизить НДС с нынешних 20% до 12%.
Здоровье
Российский ученый назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Распространение коронавируса в мире может остановиться к середине лета.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».