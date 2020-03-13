Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Назван главный победитель от обрушения нефти

Lenta.ru00:42

Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

Рамблер02:22

Названа страна-победитель от обвала нефти

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Назван главный победитель от обвала нефти

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Падение цен на нефть заставит отрасль менять траекторию

Э Вестивчера в 10:41

Индия может стать «главным победителем» на фоне обвала нефтяного рынка

HotGeoвчера в 05:28
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В Челябинске полиция задержала участника одиночного пикета Юлианну Павенину, которая вышла к резиденции губернатора с плакатом «В Челябинской области не исполняется экологический указ президента».
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео

После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.
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Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
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В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
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Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

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Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
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Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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