Экономика
Lenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Футбол
АПЛ не собирается отменять сезон после приостановки из-за коронавируса
Пресс-служба английской Премьер-Лиги обратилась с заявлением, согласно которому руководство Лиги не намерено отменять сезон после приостановки чемпионата из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Петербург возвращается в аэропорт вылета
Екатеринбург, 13 марта 2020, 16:33 — REGNUM Вылетевший из Екатеринбурга самолёт до Птербурга возвращается в аэропорт «Кольцово».
Политика
Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».
Общество
Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам
Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Способы защиты от коронавируса без лекарств назвал доктор Мясников
Мясников назвал главным способом защиты от инфекций укрепление иммунитета.
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Общество
ВОЗ объявила коронавирус пандемией
По данным сервиса Университета Джонса Хопкинса на 12 марта, в мире зарегистрировано 124, 6 тысячи случаев заражения коронавирусом на территории более чем 100 стран.
Политика
Путин обсудил угрозу коронавируса с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с распространением в мире коронавируса с членами Совета безопасности.
Хоккей
Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Армия и оружие
В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе
Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
Энергетика
Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Общество
Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО
Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Общество
В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц
Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
Футбол
Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.