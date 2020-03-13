Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC.
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Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

Комсомольская правда08:56

Названа страна-победитель от обвала нефти

Московский Комсомолец02:03

Названа страна, для которой дешевая нефть станет подарком

Национальная служба новостей04:39

Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

Рамблер02:22

Эксперты назвали страну, которая больше всего выиграет от обрушения цен на нефть

НТВ05:16

Назван главный победитель от обвала нефтяного рынка

News.ru01:34

Назван главный победитель от обрушения нефти

Lenta.ru00:42
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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Происшествия

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Российская газета 05:45
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Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
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На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»

Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
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Самолёт Екатеринбург — Петербург возвращается в аэропорт вылета

Екатеринбург, 13 марта 2020, 16:33 — REGNUM Вылетевший из Екатеринбурга самолёт до Птербурга возвращается в аэропорт «Кольцово».
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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».
REGNUM 01:40
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Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам

Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Газета.Ru 08:30
Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Газета.Ru 08:50
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
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Способы защиты от коронавируса без лекарств назвал доктор Мясников

Мясников назвал главным способом защиты от инфекций укрепление иммунитета.
Live24 09:28
Политика

Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Интерфакс 09:19
Общество

ВОЗ объявила коронавирус пандемией

По данным сервиса Университета Джонса Хопкинса на 12 марта, в мире зарегистрировано 124, 6 тысячи случаев заражения коронавирусом на территории более чем 100 стран.
Иркутск Сегодня 11 марта в 20:22
Политика

Путин обсудил угрозу коронавируса с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с распространением в мире коронавируса с членами Совета безопасности.
Политическая Экспертиза 07:11
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Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей

Телеканал UTV 05:00
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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru 08:51
Армия и оружие

В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе

Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
RT на русском 09:42
Энергетика

Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.
RT на русском 09:15
Происшествия

На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

Газета.Ru 08:24
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«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

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Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО

Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Псковская Лента Новостей вчера в 01:13
Общество

В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц

Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
Парламентская газета 08:56
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Экономика

Назван очаг возможного финансового кризиса

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Газета.Ru 03:38
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
RT на русском 09:43
Общество

На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
РИА Новости 09:35
Футбол

Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.
Бомбардир.ру 05:21
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