Коронавирус
Моя Москва.онлайнВирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Ученые отметили, что наиболее вероятный способ заражения — близкое общение с носителями вируса. На это утверждение Бутенко заявил, что основной способ заразиться коронавирусной инфекцией — через воздух.
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с чего всё началось
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко опроверг Москве 24 заявление немецких ученых о том, что передача коронавируса по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.Москва 24вчера в 08:13
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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РИА Новости вчера в 21:33
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РИА Новости вчера в 10:34
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Российская газета вчера в 23:05
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В результате получилась своеобразная «песня» магнитного поля нашей планеты, по которой можно изучать структуру магнитосферы Земли, сообщается в твиттере миссии.
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Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
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Вечерний Челябинск вчера в 05:53
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Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
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Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Здоровье
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Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:59
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Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 вчера в 16:12
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Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт вчера в 03:53
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Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
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В США умерла актриса Ширли Найт
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Газета.Ru вчера в 07:31
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Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00
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Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
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В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.
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Авто
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«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»
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LiveSport.ru 21 апреля в 10:05