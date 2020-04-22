Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВирусолог назвал главный способ передачи коронавируса

Ученые отметили, что наиболее вероятный способ заражения — близкое общение с носителями вируса. На это утверждение Бутенко заявил, что основной способ заразиться коронавирусной инфекцией — через воздух.
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с чего всё началось

Вирусолог назвал самый вероятный путь заражения COVID-19

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко опроверг Москве 24 заявление немецких ученых о том, что передача коронавируса по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.
Москва 24вчера в 08:13

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Назван основной способ заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 14:21

Вирусолог назвал главный способ распространения коронавируса

News.ruвчера в 09:00

Вирусолог рассказал о самых вероятных способах передачи коронавируса

RT на русскомвчера в 13:10

Назван главный способ распространения коронавируса

РИА Новостивчера в 11:52

Россиянам назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 11:18

Врач назвал основной способ передачи коронавируса

Известиявчера в 13:57

Вирусолог назвал самый вероятный путь заражения COVID-19

Москва 24вчера в 08:13
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,1K
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
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Общество

Ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса признал Мясников

Известный российский врач, телеведущий, а с недавнего времени – официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 вчера в 00:37
1,4K
Политика

В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ

Страны, которые не поддержали в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход.
Российская газета вчера в 23:05
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида).
Газета.Ru вчера в 15:59
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Космос

«БепиКоломбо» услышал «песню» магнитного поля Земли

В результате получилась своеобразная «песня» магнитного поля нашей планеты, по которой можно изучать структуру магнитосферы Земли, сообщается в твиттере миссии.
N+1 вчера в 02:59
Общество

Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы

Алексей Текслер добавил, что в областном правительстве уже разрабатывают инструкции для работы таких учреждений.
Вечерний Челябинск вчера в 05:53
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Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Здоровье

В ДНР умер первый пациент с коронавирусом

Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он изолировался с бывшей женой

Поклонники голливудского актера Брюса Уиллиса были немало удивлены, когда узнали, что 65-летний «крепкий орешек» ушел на самоизоляцию со своей бывшей женой Деми Мур и тремя их дочерьми.
Телепрограмма вчера в 04:57
Авто

В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для автомобилей

В прошлом месяце "РГ" рассказывала, что московский институт ФГУП НАМИ (разработчик Aurus) продолжает работу над самым мощным двигателем V12.
Российская газета вчера в 02:00
12
Происшествия

60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом

Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 вчера в 16:12
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Армия и оружие

Иран впервые запустил на орбиту военный спутник

Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт вчера в 03:53
Общество

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
Кино

В США умерла актриса Ширли Найт

РИА Новости вчера в 19:51
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,8K
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
13K
Авто

Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00
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Политика

Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости вчера в 12:52
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Политика

В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына

В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.
Российская газета 21 апреля в 07:34
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Авто

Первые Aurus передадут клиентам в марте 2021 года

SpeedMe вчера в 23:44
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Политика

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:11
10
Общество

В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных

В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
Российская газета вчера в 15:13
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Общество

Кадыров объяснил, зачем побрился налысо

Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport 21 апреля в 14:30
1,4K
Футбол

«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»

«Барселона» впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу».
LiveSport.ru 21 апреля в 10:05
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