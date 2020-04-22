Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко опроверг Москве 24 заявление немецких ученых о том, что передача коронавируса по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.

с чего всё началось

Ученые отметили, что наиболее вероятный способ заражения — близкое общение с носителями вируса. На это утверждение Бутенко заявил, что основной способ заразиться коронавирусной инфекцией — через воздух.

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