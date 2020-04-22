Коронавирус
РИА НовостиНазван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко опроверг Москве 24 заявление немецких ученых о том, что передача коронавируса по воздуху или через касания, вероятно, невозможна.Москва 2408:13
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Газета.Ru 14:47
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РБК 13:59
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Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
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Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдет в онлайн-кинотеатрах
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