Экономика
Lenta.ruНазван главный тормоз российской экономики
Недостаточный уровень спроса остается главным препятствием для развития российской экономики. К такому выводу пришли сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара в совместном мониторинге (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Опубликованы снимки новой Kia Optima
Путешествия
Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре
Полеты продлены В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что в связи с высоким спросом на Турцию было принято решение о продлении полетной программы в Анталью из Уфы, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска до 20-х чисел октября.
Общество
В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков
В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Кино
Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала
Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Футбол
Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме
В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
Политика
Президент Владимир Путин поднялся выше облаков
Накануне своего дня рождения Президент РФ вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отправился в тайгу.
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Футбол
Мурад Мусаев: «Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал о трансфере защитника Егора Сорокина.
Политика
Сенаторы США обвинили Россию в помощи Трампу на выборах
На сайте комитета по разведке Сената США опубликован доклад, в котором говорится, что расследование выявило активность российских хакеров из "Агентства интернет-исследований" в 2016 году, направленную на оказание явной поддержке кандидату в президенту Дональду Трампу.
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» готовятся перенести из США в Россию
Пусковая платформа проекта «Морской старт» была подготовлена к транспортировке из США в Россию.
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Футбол
Истекла дисквалификация Платини
Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году.
Футбол
Джампаоло установил антирекорд в «Милане»
Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Общество
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
Авиакомпания "Россия" планирует передать четыре самолета Boeing 737-800 лоукостеру "Победа" (оба перевозчика входят в группу "Аэрофлот").
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»
В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Космос
Из-за солнечного ветра в космосе может образовываться вода
Благодаря ионизирующему нагреву солнечного ветра температура в месте удара может достигать миллиона градусов Цельсия, благодаря чему атомы соединяются с образованием молекулы воды.
Политика
Госдеп запретил послу США в ЕС давать показания по импичменту Трампа
Государственный департамент Соединённых Штатов запретил послу страны в Европейском союзе Гордону Сондланду давать показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа.