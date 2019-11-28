Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор одного из промоутерских агентств.
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Стоимость участия певицы Софии Ротару в новогоднем корпоративе в декабре этого года в Москве составляет $60 тыс. без учета транспортных расходов, заявил «Комсомольской правде
» генеральный менеджер одного из городских агентств.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 22:00
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Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
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РБК вчера в 15:55
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«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
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РИА Новости вчера в 06:50
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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