с чего всё началось

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор одного из промоутерских агентств.

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Политика «Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Здоровье Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.

Наука СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.