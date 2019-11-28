Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор одного из промоутерских агентств.
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Стоимость участия певицы Софии Ротару в новогоднем корпоративе в декабре этого года в Москве составляет $60 тыс. без учета транспортных расходов, заявил «Комсомольской правде
» генеральный менеджер одного из городских агентств.
Rambler News Serviceвчера в 09:28

Подробнее о событии

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ruвчера в 22:25

Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России

Известиявчера в 20:58

Раскрыта стоимость новогодних корпоративов Ротару в Москве

Rambler News Serviceвчера в 09:28

Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России

РИА Новостивчера в 19:37

Стала известна стоимость новогодних корпоративов Ротару в России

Телеканал 360°вчера в 06:33

«Затравленная» Ротару выставила ценник на новогодние корпоративы в России

Экономика сегоднявчера в 03:34

Сколько стоят концерты Софии Ротару в России: смету расходов в 5 миллионов удалось сократить

Комсомольская правда26 ноября в 17:00
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Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

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Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
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Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
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В Apple признали Крым российским в приложении «Погода»

В мае Apple уже корректировала приложение "Карты", в которых Крым и его города также отображались еще как украинские.
Агентство Телеграф вчера в 05:08
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
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Четвёртый случай заболевания чумой за месяц зафиксирован в Китае

В середине ноября власти страны подтвердили, что в КНР выявлены случаи заболевания лёгочной чумой у троих жителей Внутренней Монголии.
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Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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Экономика

ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар»

Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
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Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк вчера в 09:33
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В Екатеринбурге нашли тело ребенка

В Юго-Западном районе Екатеринбурга нашли тело четырехлетнего мальчика.
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Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому в результате серьезного ДТП.
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России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
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В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
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Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

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«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Алла Сигалова рассказала о романе с женатым

Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
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Минфин передал ПриватБанк правительству Украины

27 ноября 2019 года стало известно, что правительство Украины стало владельцем 100% акций ПАО «ПриватБанк».
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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