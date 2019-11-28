с чего всё началось

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор одного из промоутерских агентств.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Технологии Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.

Автоспорт Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году В нынешнем сезоне Латифи выступает в Формуле 2, где занимает второе место перед финальным этапом, который пройдет в предстоящий уик-энд в Абу-Даби.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Футбол Галатасарай — Брюгге 1:1 «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.

Футбол На Евро-2020 могут ввести временные замены По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.