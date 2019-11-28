Общество
Lenta.ruНазван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор одного из промоутерских агентств.
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
Стоимость участия певицы Софии Ротару в новогоднем корпоративе в декабре этого года в Москве составляет $60 тыс. без учета транспортных расходов, заявил «Комсомольской правде» генеральный менеджер одного из городских агентств.Rambler News Serviceвчера в 09:28
Подробнее о событии
Показать все источники
«Затравленная» Ротару выставила ценник на новогодние корпоративы в России
Экономика сегоднявчера в 03:34
Сколько стоят концерты Софии Ротару в России: смету расходов в 5 миллионов удалось сократить
Комсомольская правда26 ноября в 17:00
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Происшествия
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Технологии
Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов
Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
В нынешнем сезоне Латифи выступает в Формуле 2, где занимает второе место перед финальным этапом, который пройдет в предстоящий уик-энд в Абу-Даби.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Футбол
Галатасарай — Брюгге 1:1
«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Общество
Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны
Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Гаджеты
Стильный внешний аккумулятор Xiaomi согреет руки в морозную погоду
Главная особенность новинки — встроенный нагревательный элемент, благодаря которому гаджет поможет согреть руки в морозную погоду.
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову раскритиковали из-за откровенных снимков
Известную российскую певицу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Орлову подписчики раскритиковали из-за откровенных снимков.
Общество
Больше половины россиян пожаловались на недосып
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Шоу-бизнес
Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
Происшествия
В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
По предварительной версии СК, вечером в понедельник, 25 ноября, двое пьяных подростков проникли в квартиру к 41-летнему мужчине.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Футбол
На Евро-2020 могут ввести временные замены
По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.
Общество
Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков
Армия и оружие
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд»
Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске Северной Кореей «неопознанного снаряда». Об этом сообщает YonhapNews Agency.
Политика
Контрактникам хотят доплачивать за службу в Крыму
«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в проекте постановления.