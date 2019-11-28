Общество
Lenta.ruНазван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор одного из промоутерских агентств.
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Стоимость участия певицы Софии Ротару в новогоднем корпоративе в декабре этого года в Москве составляет $60 тыс. без учета транспортных расходов, заявил «Комсомольской правде» генеральный менеджер одного из городских агентств.Rambler News Serviceвчера в 09:28
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Сколько стоят концерты Софии Ротару в России: смету расходов в 5 миллионов удалось сократить
Комсомольская правда26 ноября в 17:00
«Затравленная» Ротару выставила ценник на новогодние корпоративы в России
Экономика сегоднявчера в 03:34
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