Рубль от проявлений стабильности на глобальных рынках пока не научился до конца извлекать выгоду. При достаточно хорошем новостном фоне вокруг национальной валюты, рост западных и более развитых фондовых рынков - это появление конкурентов по соотношению доходность/риск в краткосрочной перспективе.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

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Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Политика В Баку началась встреча президентов Азербайджана и Украины В столице Азербайджана началась встреча главы республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 17 декабря официальный сайт президента Украины.

Политика Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.

Политика Володин назвал страны ПАСЕ, которые тянут всех назад В ходе встречи спикер Госдумы назвал ряд стран, которые «настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое», а именно страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Футбол Российскому футболу предрекли реформы Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.

Технологии Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.