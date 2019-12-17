Финансы
Российская газетаНазван идеальный курс рубля для экономики России
Рубль от проявлений стабильности на глобальных рынках пока не научился до конца извлекать выгоду. При достаточно хорошем новостном фоне вокруг национальной валюты, рост западных и более развитых фондовых рынков - это появление конкурентов по соотношению доходность/риск в краткосрочной перспективе.
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Шоу-бизнес
«Особенная» дочь телеведущей Зейналовой вышла на сцену
Телеведущая Светлана Зейналова в своем инстаграме рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене "особенной".
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом
Основанием для критики в адрес исполнительницы шансона стали появившееся в Сети свежие снимки Любови, сделанные крупным планом.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Авто
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Общество
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Политика
Россия предложит в СБ ООН проект резолюции по гумпомощи в Сирии
Россия 19 декабря вынесет на голосование в Совбезе ООН свой проект резолюции по оказанию трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Происшествия
В Татарстане арестовали полицейского по делу о рабском труде
По версии следствия, в мае оперативник увез 47-летнего местного жителя Идриса Садыкова на ферму своего отца, где заставлял работать.
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Политика
В Баку началась встреча президентов Азербайджана и Украины
В столице Азербайджана началась встреча главы республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 17 декабря официальный сайт президента Украины.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Общество
В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
Политика
Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.
Политика
Володин назвал страны ПАСЕ, которые тянут всех назад
В ходе встречи спикер Госдумы назвал ряд стран, которые «настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое», а именно страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Политика
Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины
Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Футбол
Российскому футболу предрекли реформы
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.