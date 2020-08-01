Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНазван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае. Как сообщает Telegram-канал LifeShot, отравление могло произойти из-за выхлопов дизельного генератора.
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Прощание с погибшими на алтайской турбазе состоится 3 августа

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Life: задержан владелец алтайской турбазы, где погибла семья чиновника

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Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Lenta.ruвчера в 12:10

Версия: семья алтайского чиновника отравилась в гостинице угарным газом

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Стала известна причина смерти семьи алтайского чиновника

Катунь 24вчера в 12:26

СМИ сообщили о задержании директора алтайской турбазы «Глобус»

Говорит Москвавчера в 13:24

Задержан директор алтайской турбазы, где погиб чиновник с семьёй

Life.ruвчера в 13:32
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Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании

CarsWeek.ru вчера в 14:38
Путешествия

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
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Общество

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
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Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
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Хоккей

«Монреаль» в овертайме обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

ТАСС Спорт вчера в 23:39
Политика

Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк

Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
BFM.ru вчера в 23:28
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Футбол

«Интер» обыграл «Аталанту» и занял второе место в чемпионате Италии

РИА Новости вчера в 16:51
Футбол

Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn вчера в 15:50
Армия и оружие

Схваченные в Сирии боевики США признались в охоте на российские объекты

На допросе члены НВФ рассказали много интересного. Они признались, что им ставили задачу совершать диверсии на российских объектах.
Rusvesna.su 00:00
Экономика

Пять вещей, в которые стоит вложить деньги при падении рубля

В августе продолжится падение рубля, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
URA.Ru вчера в 21:45
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
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Авто

Автомобили от General Motors могут вернуться в РФ через Узбекистан

Тарантас Ньюс вчера в 06:56
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Футбол

«Зенит» поддержал лондонский «Арсенал», разбивший Кубок Англии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на эпизод, случившийся после завершения финального матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» (2:1).
ProstoProSport вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com вчера в 02:58
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Политика

Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
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Экономика

На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале

ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Evo-rus.com 31 июля в 07:02
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Музыка

Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров

МТВ онлайн вчера в 07:13
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Общество

Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ вчера в 12:29
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 31 июля в 10:14
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Наука

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

РИА Новости 31 июля в 14:00
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, для кого могут быть опасны персики и абрикосы, а также сколько этих фруктов можно употреблять в день.
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Авто

Обновленный Kia Stinger сфотографирован без камуфляжа

Южнокорейским фотошпионам удалось запечатлеть внешность обновленного Kia Stinger.
Тарантас Ньюс вчера в 11:55
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия вчера в 22:51
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Происшествия

«Тойота» протаранила крыльцо магазина в Холмске

Toyota Cresta протаранила крыльцо одного из магазинов на улице Советской в Холмске.
Сахалин.Инфо вчера в 20:24
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