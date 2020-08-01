Происшествия
Lenta.ruНазван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае. Как сообщает Telegram-канал LifeShot, отравление могло произойти из-за выхлопов дизельного генератора.
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Life: задержан владелец алтайской турбазы, где погибла семья чиновника
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СМИ: причиной смерти семьи на алтайской турбазе мог стать дизель-генератор
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