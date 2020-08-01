Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае. Как сообщает Telegram-канал LifeShot, отравление могло произойти из-за выхлопов дизельного генератора.

Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Происшествия Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог. 8

Политика Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии. 466

Здоровье Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете». 149

Происшествия Замминистра здравоохранения Казахстана задержали за хищение Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.

Армия и оружие Пресса Китая: Истребители Rafale превосходят Су-30МКИ, но им будет очень трудно противостоять J-20 По словам китайского эксперта, в сравнении с истребителями J-20 ВВС НОАК истребители Rafale имеют существенный недостаток – «на них нет реализованной технологии стелс».

Происшествия В СКР назвали приоритетную версию смерти семьи отдыхающих на Алтае «Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.

Политика В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.

Шоу-бизнес Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой. 61

Футбол «Манчестер Юнайтед» рассматривает Шмейхеля в качестве замены де Хеа Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн.

Происшествия В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков. 16

Наука Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей Ученые отмечают, что натуральные волокна можно использовать в изготовлении дверных панелей, внутренних крышек ДВС и других элементов авто. 43

Футбол Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил запись в своем Instagram после награждения золотых медалей Серии А. Он подчеркнул, что туринский клуб выиграл чемпионат с большим трудом, а также заявил, что его команда получила титул благодаря таланту, усердию и работе на тренировках.

Культура «Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия Выбор у респондентов был не из легких - им предложили выбирать лучший сериал 21 века из 150 телешоу, вышедших на экраны после 2000 года. 133

Футбол Transfermarkt назвал игроков РПЛ, которые больше всех выросли в цене Портал Transfermarkt составил рейтинг игроков Тинькофф РПЛ, которые больше всего выросли в цене.

Происшествия Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области. 76

Футбол Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.