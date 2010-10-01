Общество
REGNUMНазван характер сбоя в электронном голосовании в Москве
Сбой в электронном голосовании произошел не в момент учёта голосов, заявил 8 сентября глава электронного штаба Илья Массух на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика
Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму.
Ведомости 12:53
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Специалистами разработана очередная перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Космос
Туманность NGC 5307 предсказывает будущее Солнца
На изображении Хаббла NGC 5307 не только показано прошлое звезды, это напоминает о судьбе нашего Солнца.
ГЛАС.RU 06:31
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру 13:44
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолец 14:12
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17
Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.
Росбалт вчера в 12:48
Здоровье
Врачи в РФ учатся диагностировать редкую патологию костной ткани у детей
Официальный перечень орфанных заболеваний в России недавно пополнился еще одной редко встречающейся патологией со сложным названием - фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП).
Российская газета 07:10
Политика
Глава региона лидирует на выборах в Челябинской области
Южноуральская панорама 14:13
Политика
В России начался Единый день голосования
В Единый день голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и три через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.
Севастополь.ру вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Кино
Опубликован трейлер фильма о самом страшном клоуне
Piter.tv 14:20
Происшествия
В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Футбол
Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков
Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25