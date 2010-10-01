Общество

REGNUMREGNUMНазван характер сбоя в электронном голосовании в Москве

Сбой в электронном голосовании произошел не в момент учёта голосов, заявил 8 сентября глава электронного штаба Илья Массух на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Назван характер сбоя в электронном голосовании в Москве

REGNUM06:41
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Массух, Илья Иссович
Общественный деятель
Общественный деятель, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России. В 2008-2012 годах принимал участие во внедрении систем Электронного правительства и разработке портала Госуслуг.
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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