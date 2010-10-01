Сбой в электронном голосовании произошел не в момент учёта голосов, заявил 8 сентября глава электронного штаба Илья Массух на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назван характер сбоя в электронном голосовании в Москве

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