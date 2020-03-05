Экономика
РБКНазван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян
Рекомендованный семейный доход россиян, который позволит комфортно обслуживать ипотеку, составил 70,7 тыс. руб. За полгода показатель снизился почти на 7%. Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта.
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Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
В Свердловской области не хватает 678 врачей
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил сегодня, 5 марта, на заседании правительства о нехватке 678 врачей на начало 2020 года.
Происшествия
В Омске двух главврачей уволили из-за смерти многодетной матери
В Омской области руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков лишились постов после смерти многодетной сельчанки.
Здоровье
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
Политика
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Интернет
Twitter начал тестировать аналог сторис
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса
Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
Фея в новой экранизации «Золушки» предстанет бесполым существом
В главной роли снимется латиноамериканская певица Камила Кабелью. Роль бесполой феи досталась американскому актеру Билли Портеру.
Происшествия
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье
Технологии
Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления
Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
Технологии
Российский изобретатель проиграл процесс с «дочкой» Apple
Российское дочернее предприятие корпорации Apple «Эппл Рус» выиграло судебный процесс с гражданином РФ Арташесом Икономовым, который пытался добиться признания своего приоритета в изобретении мобильного телефона с системой экстренной связи.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»
Энергетика
В Литву прибыл первый танкер с российской нефтью для Белоруссии
Политика
Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена
Государственная дума в среду приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Общество
О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ
Ранее Смирнова уже обвиняли в женоненависничестве после того, как представитель Российской Церкви заявил, что женщины, состоящие в гражданском браке, являются своего рода проститутками.
Кино
Появились первые фото нового «Бэтмобиля»
Первый «Бэтмобиль» появился на страницах комиксов в 1939 году. В фильмах про Бэтмена каждый раз появляется новый автомобиль.
Шоу-бизнес
Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума
В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью.
Общество
Греф раскритиковал уровень высшего образования в России
Уровень высшего образования в России является недостаточно высоким. Такое мнение высказал в четверг, 5 марта, глава Сбербанка Герман Греф.
Армия и оружие
Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая
Здоровье
В Самарской области внедрят новые электронные медсервисы до конца года
До конца года в регионе появятся новые интернет-сервисы по оказанию медицинских услуг.