Экономика

РБКРБКНазван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян

Рекомендованный семейный доход россиян, который позволит комфортно обслуживать ипотеку, составил 70,7 тыс. руб. За полгода показатель снизился почти на 7%. Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта.
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Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

REGNUMвчера в 06:00

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян

РБКвчера в 05:07

Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился до 70,7 тыс. рублей

Банки.рувчера в 03:00

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

Lenta.ruвчера в 04:23

Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей

ТАССвчера в 03:39

Эксперты назвали комфортный для обслуживания ипотеки семейный доход

РИА Новостивчера в 03:09

Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

Телеканал 360°вчера в 05:01
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика

Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию

Нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены, необходимо не перегружать Основной закон.
РБК вчера в 17:23
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства России

В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

News.ru 00:29
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Футбол

Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»

Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Sport-place вчера в 13:39
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика

Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе

Украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.
Коммерсантъ 00:06
Музыка

Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Газета.Ru вчера в 22:57
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил Android 10

Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 11 с Android 10 для Китая, но скачать новое ПО могут все желающие.
3DNews вчера в 10:04
Здоровье

Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса

Житель Екатеринбурга, который контактировал с заболевшим коронавирусом, проходит обследование в больнице, симптомов заболевания у него нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
РИА Новости 01:19
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Футбол

На пост руководителя федерации футбола Волгоградской области двигают «правую руку» губернатора

Ставший вакантным после отставки Рохуса Шоха пост президента региональной федерации футбола может занять вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.
Высота 102 вчера в 08:30
Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
RuNews24.ru вчера в 03:19
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Гаджеты

Компания TCL показала первый в мире смартфон с выдвижным экраном

Дни24 01:00
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Армия и оружие

ПВО Сирии пыталась сбить турецкий истребитель F-16

Как сообщает издание Al Masdar News, сирийские военные выпустили ракеты в турецкий самолет, однако пилотам удалось уклониться и вернуться в воздушное пространство Турции.
RuNews24.ru 04 марта в 11:52
Происшествия

Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой

Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.
REGNUM вчера в 21:50
Общество

В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о «малиновом» лете

Прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете не основывается на объективных данных, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Газета.Ru вчера в 14:06
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

На борту карантинного лайнера Grand Princess находятся четверо россиян

Сегодня стало известно, о том, что на борту круизного лайнера, где, по данным американских СМИ, ранее от коронавируса скончался пассажир, находятся четверо россиян.
Первый канал вчера в 23:04
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»

Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Shraibikus News вчера в 15:52
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