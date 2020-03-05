Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился», — приводит сайт текст сообщения НБКИ. С августа 2019 года для безболезненной выплаты кредита за жилье требовалось 75 тысяч 600 рублей.
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Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился до 70,7 тыс. рублей

Банки.ру03:00

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян

РБК05:07

Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

Телеканал 360°05:01

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

Lenta.ru04:23

Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей

ТАСС03:39

Эксперты назвали комфортный для обслуживания ипотеки семейный доход

РИА Новости03:09

Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

REGNUM06:00
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В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

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Газета.Ru 10:57
Хоккей

«Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча подряд с разницей шайб 1-14

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Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Общество

В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
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Экономика

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
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Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе

Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
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Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
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Происшествия

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Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
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Авто

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По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
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Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
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Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
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