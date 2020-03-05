Экономика
Телеканал 360°Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России
«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился», — приводит сайт текст сообщения НБКИ. С августа 2019 года для безболезненной выплаты кредита за жилье требовалось 75 тысяч 600 рублей.
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Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Хоккей
Боб Хартли после поражения «Салавату Юлаеву» признал, что в Уфе их накрыла «большая волна»
После поражения уфимскому «Салавату Юлаеву» главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признал, что в Уфе его подопечных накрыла «большая волна».
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции
Собственно показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%.
Хоккей
«Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча подряд с разницей шайб 1-14
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3 в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Экономика
Свердловская область исключена из программы субсидирования горячего питания в школах
О закреплении практики бесплатного питания в начальной школе высказался Владимир Путин во время послания Совету Федерации.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков
Ученые обследовали зараженных коронавирусом в Ухане и пришли к выводу, что из 140 пациентов только двое курили — это 1,4% от числа всех обследуемых.
Общество
В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Экономика
Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
Политика
Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе
Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.