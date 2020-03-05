«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился», — приводит сайт текст сообщения НБКИ. С августа 2019 года для безболезненной выплаты кредита за жилье требовалось 75 тысяч 600 рублей.

Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

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